Planeta Merkury wkracza w znak zodiaku , jakim jest Lew 2 lipca 2024 roku i jest to mocne połączenie astrologiczne. Aby zrozumieć, jak energetycznie może wpływać to na ludzi, należy zacząć od mocy, jaką nosi w sobie sama planeta.

Merkury jest planetą komunikacji, wpływającą na to, jak mówimy, piszemy i przekazujemy informacje. To, jak wyrażamy siebie oraz jak rozumiemy innych, jest pod silnym wpływem Merkurego. To łączy się z negocjacją, tego jak zawieramy umowy z innymi.