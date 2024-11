Rita to kobieta o niezwykłej sile wewnętrznej. Niektórzy twierdzą, że jest niemal nieugięta. W rzeczywistości to dusza towarzystwa, do której lgną ludzie w różnym wieku. Wszędzie jej pełno, bo Rita nie znosi stagnacji. Ceni sobie możliwość ciągłego rozwoju. Jest szczera i bywa impulsywna. Rita to numerologiczna jedynka — indywidualistka, pionierka, zawsze gotowa do działania. Wie, czego chce, i nie waha się po to sięgać. Niektórzy twierdzą, że nie myśli o konsekwencjach swoich czynów i żyje chwilą z nadmierną rozrzutnością.