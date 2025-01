Jeśli nadasz to imię synowi, będzie jedyny w Polsce. Krótkie i ciekawie brzmiące

Odo to męskie imię pochodzenia germańskiego. Powstało od określenia audha, co oznacza dziedzictwo, majątek. W przeszłości znane były również inne zapisy tego imienia, takie jak Odon czy Otton.

Odo to imię niespotykane w Polsce. W ostatnich latach nie urodził się żaden chłopiec, którego by tak nazwano.

Odo to mężczyzna zaangażowany w swoją pracę. Zależy mu na najlepszych rezultatach i wysokich wynikach. Choć ma wielu przyjaciół, to nieustannie lubi poznawać nowych ludzi. Aktywności zawodowe zajmują większą część jego życia, dlatego ten mężczyzna nie jest najlepszym materiałem na męża czy zaangażowanego partnera. Mimo wszystko stara się znaleźć czas na to, aby móc poświęcić go swoim przyjaciołom. Odo to numerologiczna siódemka. Jest typem romantyka, choć z miłością nie zawsze mu po drodze. Wierzy w nadprzyrodzone siły, ma wrażliwą, delikatną duszę i dobrze rozwiniętą intuicję.