To roślina, z którą dobrze zaznajomieni są mieszkańcy terenów położonych nad Morzem Śródziemnym. Choć wywodzi się właśnie z tych rejonów, współcześnie uprawy karczocha zwyczajnego zlokalizowane są w całej Europie oraz w Ameryce Północnej. Trudno pomylić go z jakąkolwiek rośliną czy warzywem - wszystko za sprawą charakterystycznego wyglądu. Kuliste kwiatostany są otoczone kilkoma warstwami grubych liści. To właśnie one posłużą nam do przygotowania napoju, który pomoże uporać się z wieloma dolegliwościami.