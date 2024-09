Jest ważniejsza niż znak zodiaku. Osoby z tą liczbą życia są wyjątkowe

Liczba drogi życia w numerologii określana jest jako liczba przeznaczenia albo liczba życia

Liczba życia ujawnia nasze mocne i słabe strony . Gdy ją poznamy, możemy łatwiej rozwijać swoje talenty i omijać przeszkody, które stoją nam na drodze do szczęścia

. Gdy ją poznamy, możemy łatwiej rozwijać swoje talenty i omijać przeszkody, które stoją nam na drodze do szczęścia Wyjaśniamy więc, jak obliczyć liczbę życia i opisujemy znaczenie poszczególnych liczb przeznaczenia

Jak obliczyć liczbę życia?

Zacznijmy od tego, jak obliczyć liczbę życia, gdyż jest to dziecinne proste. Aby poznać Drogę Życia człowieka, czyli liczbę przeznaczenia, należy zsumować poszczególne cyfry z daty urodzenia: dzień, miesiąc i roku urodzenia, a następnie zredukować je do jednej liczby – od 1 do 9. Wyjątkiem są tak zwane Liczby Mistrzowskie (11, 22, 33 i 44), których już nie upraszczamy.

Oto przykład, jak obliczyć liczbę życia osoby urodzonej 27 listopada 1985 roku: 2+7+1+1+1+9+8+5=34 » 3+4=7

Numerologia - przeznaczenie zapisane cyfrą

Gdy poznamy już swoją liczbę Drogi życia, powinniśmy zaznajomić się z jej symboliką. To pomoże nam pracować nad swoimi wadami i podejmować decyzje w zgodzie z własnym przeznaczeniem.

Numerologia przeznaczenie 1

Numerologiczne jedynki są osobami samodzielnymi, które w życiu cenią sobie niezależność i pragną stale się rozwijać. Mają cechy przywódcze i potrafią przekonać innych do swoich racji. W relacjach mogą mieć skłonności do dominacji i problemy z wyrażaniem uczuć.

Numerologia przeznaczenie 2

Numerologiczne dwójki cenią sobie pracę zespołową. Są wrażliwe, empatyczne i życzliwe w stosunku do innych. W życiu cenią sobie przede wszystkim ludzi, którzy ich otaczają. Ich największą wadą jest życiowa niepewność, przez co trudno im podejmować decyzje.

Numerologia przeznaczenie 3

Numerologiczna trójka do perfekcji opanowała sztukę komunikacji. To artysta o otwartym umyśle, który nie ma problemów z zaakceptowaniem ludzi o odmiennych poglądach. Łatwo nawiązuje nowe znajomości, ale szybko się rozprasza, przez co często marnuje potencjał i wykonuje swoje obowiązki "po łebkach".

Numerologia przeznaczenie 4

Numerologiczna czwórka jest pracowita i systematyczna. To osoba ustabilizowana, która dąży do wyznaczonych sobie celów, a gdy już coś postanowi, łatwo się nie poddaje. W życiu ceni sobie stabilizację, ale jest uparta jak osioł. Przez to niełatwo może być jej zrozumieć osoby o odmiennych priorytetach.

123RF/PICSEL

Numerologia przeznaczenie 5

Numerologiczna piątka nie ogranicza się wyłącznie do kilku zainteresowań. Pragnie stale odkrywać nowe rzeczy, podróżować i smakować życia w pełni. Jest impulsywna i zazwyczaj podejmuje decyzje pod wpływem chwili, przez co może mieć skłonności do zdrad .



Numerologia przeznaczenie 6

Numerologiczna szóstka dąży do życiowej harmonii. To osoba lojalna i odpowiedzialna, dla której rodzina jest dla niej życiowym priorytetem. Jej największą wadą jest perfekcjonizm i skłonności do przechwalania się w towarzystwie.



Numerologia przeznaczenie 7

Numerologiczna siódemka pragnie zmieniać świat na lepsze, zaczynając od siebie samego. To osoba o analitycznym umyśle, która chętnie rozwija się i pracuje nad sobą. Niestety często idealizuje ludzi wokół siebie, próbując na siłę usprawiedliwiać ich toksyczne zachowania .



123RF/PICSEL

Numerologia przeznaczenie 8

Numerologiczna ósemka to tradycjonalista, który potrafi walczyć o swoje. Podchodzi z szacunkiem do każdego napotkanego człowieka i nie ocenia go przez pryzmat pieniędzy. Gdy się zakocha, nie boi się zrobić pierwszego kroku. Niestety niełatwo jej pogodzić się z odrzuceniem.



Numerologia przeznaczenie 9

Numerologiczna dziewiątka jest osobą żywą i energiczną, która życiową energię czerpie z poznawania nowych ludzi. Dla niektórych może być jednak zbyt otwarta i uczuciowa. Ponadto może mieć skłonności do wpadania w skrajne stany emocjonalne.

