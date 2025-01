Łysa Góra w Sopocie to wyjątkowy stok narciarski, który znajduje się w pobliżu Opery Leśnej. Jest to najniżej położony stok w Polsce - górna stacja wyciągu wznosi się na 110 m n.p.m. Trasa zjazdowa o długości 286 m oferuje nie tylko możliwość jazdy na nartach, ale także spektakularne widoki na Zatokę Gdańską i panoramę Trójmiasta.

Miejsce to wyposażone jest w wyciąg orczykowy, snowpark i szkółkę narciarską , co czyni je idealnym wyborem zarówno dla początkujących, jak i bardziej doświadczonych narciarzy. Po aktywnym dniu na stoku możemy tam zrelaksować się w lokalnej restauracji i podziwiać nadmorskie krajobrazy.

Warszawska Ochota kryje prawdziwy skarb dla miłośników nart - Górkę Szczęśliwicką . To sztuczne wzniesienie, wkomponowane w park Szczęśliwicki, o wysokości wierzchołka 152 m n.p.m., oferuje trasę zjazdową o długości 230 m. Dzięki wyciągom - krzesełkowemu i talerzykowemu - transport na szczyt jest szybki i wygodny. Co więcej, stok jest oświetlony, naśnieżany i pokryty specjalną matą umożliwiającą jazdę bez względu na pogodę.

Miejsce to jest idealne dla początkujących narciarzy , szczególnie dzieci, które mogą tam uczestniczyć w kursach i półkoloniach organizowanych w okresie ferii zimowych. Górka Szczęśliwicka to doskonała opcja dla mieszkańców Warszawy, którzy chcą cieszyć się zimowymi sportami bez konieczności dalekich podróży.

Poznań również może pochwalić się własnym stokiem narciarskim - Malta Ski, zlokalizowanym nad malowniczym jeziorem Malta. Chociaż długość głównego stoku wynosi tylko 150 m, to jego szerokość i dobra infrastruktura czynią go atrakcyjnym miejscem dla miłośników sportów zimowych. Dla narciarzy udostępniono tam dwa wyciągi - krzesełkowy i talerzykowy - oraz mniejszy, 30-metrowy stok przeznaczony do nauki jazdy.