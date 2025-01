Królewska wyprawa za małe pieniądze. Spędzisz tam ciekawy weekend

Jeśli zależy nam na tanich biletach, warto sprawdzać ceny na różnych stronach internetowych. Na dany moment najtańsze propozycje znaleźć można za pomocą Skyscannera, jednak i korzystne oferty znajdziemy np. na stronie WizzAir. Pierwszy kierunek to Belgia, a dokładniej Bruksela, gdzie można polecieć nawet za 150 zł za osobę w dwie strony. Ceny noclegów od piątku do niedzieli bywają zróżnicowane, np. na Bookingu rozpoczynają się już od ok. 500 zł.

Zatem przejdźmy do tego, co warto zobaczyć w Brukseli. Oto lista kluczowych atrakcji i zabytków:

Grand Place - centralny plac miasta, wpisany na listę UNESCO,

Atomium - ikoniczna budowla z 1958 roku, będąca symbolem miasta,

Manneken Pis - słynna figurka-fontanna przedstawiająca sikającego chłopca.

Dzielnica Europejska - siedziba Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i Rady UE. Warto odwiedzić Parlamentarium, czyli multimedialne centrum dla zwiedzających.

Katedra Św. Michała i Św. Guduli,

Park Pięćdziesięciolecia,

Muzeum Magritte'a - poświęcone twórczości René Magritte'a, słynnego surrealistycznego malarza belgijskiego,

Pałac Królewski - oficjalna siedziba belgijskiej monarchii (choć rodzina królewska mieszka gdzie indziej).

Grand Place, Bruksela 123RF/PICSEL

Loty do 160 zł. Zabytki, atrakcje i pyszne jedzenie

Nisko budżetowe połączenia znajdziemy także do Wiednia, a koszt biletów w dwie strony za jedną osobę mogą wynieść ok. 150 zł. Podczas weekendu w Austrii warto po mieście przemieszczać się metrem i zobaczyć atrakcje takie jak Belweder, Pałac Schönbrunn, czy też Hofburg. Niektórych zainteresują również wiedeńskie doświadczenia kulinarne, takie jak regionalne śniadanie, na które warto udać się do lokalnych kawiarenek. Na obiad warto jednak zaserwować sobie sznycla, a na deser kaiserschmarrn - omlet cesarski. Miłośnicy adrenaliny powinni udać się do wiedeńskiego parku rozrywki Prater, gdzie znajdują się maszyny dla najbardziej zwariowanych turystów. Osobiście sam widok przyprawiał mnie o gęsią skórkę, jednak wielu przyjezdnych cieszyło się wysokościowymi rozrywkami.

Kolejnym kierunkiem jest Sztokholm, gdzie jesteśmy w stanie udać się wyłącznie za 152 zł w obie strony. Według aplikacji GetYourGuid wśród 10 najciekawszych atrakcji w stolicy Szkocji znajdują się: ABBA Museum, Skansen, Paradox Museum, Avicii Experience, Muzeum Vasa, Muzeum Nobla, Zamek Królewski, SkyView, Fotografiska oraz Ericsson Globe. Co ciekawe zimą odbywają się tam także rejsy wycieczkowe z przewodnikiem.

Szwecja, Sztokholm 123RF/PICSEL

Przelot do 300 zł. Pomysł na zimowy city break

Za 212 zł możemy wykupić lot w dwie strony do stolicy Albanii. Tirana jest miastem przyjmującym Polaków z otwartymi rękoma, gdzie infrastruktura turystyczna na przestrzeni lat znacznie się rozwinęła. Jako że Albania w dużej mierze słynie z bunkrów, to i w niektórych z nich skrywa pewne atrakcje pod nazwą - Bunk’Art i Bunk’Art 2. Są to duże wystawy muzealne poświęcone albańskiej historii. Po więcej wiedzy warto udać się także do Muzeum Narodowego.

Natomiast za ok. 290 zł możemy udać się do stolicy mody, czyli Mediolanu, który oferuje szereg popularnych atrakcji. Obowiązkowym punktem jest kultowa katedra, która przyciąga swoim wyglądem tłumy turystów. Na tych, którzy lubią zaczerpnąć trochę historii, czeka Muzeum Narodowe Nauki i Technologii im. Leonarda Da Vinci. Fanatycy sportu muszą udać się na stadion San Siro, a miłośnicy kultury do Teatro alla Scala. Będąc w Mediolanie warto także udać się do Bazyliki Santa Maria delle Grazie i ceglanego Castello Sforzesco.

Panorama włoskiego miasta 123RF/PICSEL

