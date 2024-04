Tarot na 12 kwietnia 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Diany

Tarot dzienny dla Barana

Karta: Królowa Kielichów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą wrażliwą, delikatną. Stara się ona być dzielna, ale potrzebuje więcej wyrozumiałości i szacunku dla tego, co robi. Nie skąp komplementów, a co jakiś czas spójrz jej głęboko w oczy i powiedz, jak dobrze sobie radzi. W finansach możesz mieć udaną rozmowę z urzędniczką, zaangażowaną doradczynią.

Tarot dzienny dla Byka

Karta: 7 Kielichów

W kontaktach osobistych warto uświadomić sobie, że jednen znajomy nie nada się do wszystkiego. Być może trzeba będzie podzielić grono bliskich na tych, z którymi można chodzić na imprezy, na tych, którym można się zwierzać i na tych, którzy pomogą przenieść pudła przy przeprowadzce. W finansach rozłóż swoje dochody na różnych kontaktach, inwestuj w wiele rzeczy.

Tarot dzienny dla Bliźniąt

Karta: Król Mieczy

W relacjach prywatnych trzeba będzie przejąć kontrolę nad sytuacją. Zrób to w delikatny, przemyślany sposób. Druga Strona nie powinna zorientować się, że tak naprawdę to Ty wszystkim sterujesz. Lepiej zachować teraz pewne rzeczy dla siebie. Jeśli nazbyt męczą i palą od środka, zwierz się osobie z zewnątrz. W finansach zachowaj realizm, powściągnij wszelkie impulsy.

Tarot dzienny dla Raka

Karta: As Denarów

W relacjach prywatnych zaufaj swojej pracowitości i zdolności do poświęcenia. Nie da się rozwijać, nie czując bólu, nie ofiarowując czegoś na ołtarzu doświadczenia. Niekiedy potrzeba powtórzyć ten przykry proces wiele razy, aby dojść do konstruktywnych wniosków. Miej do siebie cierpliwość. W finansach możesz mieć do czynienia z kimś, kto zechce Ci zaufać.

Tarot dzienny dla Lwa

Karta: Sprawiedliwość

W życiu osobistym kieruj się jasnymi przesłankami. Nie wchodź w spekulacje. Patrz na bliskich obiektywnie. Nie powiększaj ani ich zalet, ani wad. Ktoś nie jest tak bezradny, jak mogłoby się wydawać. Inna osoba nie ma z kolei złych intencji, chociaż może zachowywać się agresywnie. W finansach warto załatwić teraz sprawy urzędowe, zrobić porządek w papierach.

Tarot dzienny dla Panny

Karta: As Buław

W życiu prywatnym nie poddawaj się teraz zniecierpliwieniu, zdenerwowaniu. Ktoś może grać Ci na nerwach, jednak zaciśnij zęby. Twoją najlepszą zemstą będzie wesoły uśmiech oraz dobre życie. Możesz poznać też osobę, dla której będzie Ci się chciało rano wstać z łóżka. W finansach możliwy okaże się dobry początek jakiegoś przedsięwzięcia.

Tarot dzienny dla Wagi

Karta: Rydwan

W kontaktach prywatnych zachowaj się teraz asertywnie. Masz dobrą pozycję i pole do działania. Wykorzystaj to, aby przeprowadzić swój zamiar. Nie oglądaj się przy tym na innych. Każdy ma swoje własne interesy. Czasem mogą się one zazębiać z Twoimi, ale jeśli tak nie jest, to trzeba walczyć o swoje. W finansach możliwy będzie awans, intensywna wymiana informacji.

Tarot dzienny dla Skorpiona

Karta: Królowa Denarów

W kontaktach prywatnych możesz poznać osobę, przy której poczujesz się swobodnie. Ten ktoś nie ma zwyczaju oceniać, docenia natomiast różnorodność i szczerość uczuć. Warto uczyć się od tej persony tolerancji, pozwalania ludziom na bycie sobą. W finansach mogą znaleźć się postacie, które będą dybały na Twój dochód lub pozycję zawodową. Uważaj więc.

Tarot dzienny dla Strzelca

Karta: 8 Kielichów

W życiu osobistym warto będzie sobie uświadomić, że konkretna sytuacja często nie jest splotem obiektywnych zdarzeń tylko efektem naszej obiektywnej oceny. Możemy postrzegać jako wybrakowane nawet to, co jest w zupełnym porządku. Szukamy podstępu tam, gdzie go nie ma. Zdobądź się na trochę zaufania. W finansach nie ma co szukać dziury w całym.

Tarot dzienny dla Koziorożca

Karta: 4 Buław

W relacjach prywatnych nie staraj się poruszać teraz ważkich tematów. Druga Strona nie jest gotowa na poważne dyskusje o życiu. Niektórych rzeczy dobrze jest uczyć się przez zabawę. Pokazuj, co lubisz i w ten sposób daj siebie lepiej poznać. W finansach możliwa okaże się zrzutka na jakieś przyjęcie albo prezent. Nie przetracaj pieniędzy.

Tarot dzienny dla Wodnika

Karta: 2 Kielichów

W kontaktach prywatnych ktoś liczy, że Twoje uczucie będzie dyskretne. Nie warto jeszcze rozgłaszać znajomym tego, o czym wzruszone serce bije głośno na cały wszechświat. Zachowajcie pierwsze momenty zauroczenia wyłącznie dla siebie. W finansach nawet genialne pomysły wymagają uwagi we wdrażaniu ich. Nie trać czujności ani uwagi.

Tarot na dziś dla Ryb

Karta: Król Buław

W kontaktach prywatnych możesz mieć do czynienia z człowiekiem, który lubi podbijać i zdobywać. Ceni on sobie rodzinne ciepło i potrafi obdarzyć czułością. Szybko się też jednak nudzi, trzeba nieustannie zajmować jego uwagę. Jeśli nie pojawia się długo nowe wyzwanie, to zaczyna się ten człowiek frustrować. W finansach nie nadepnij komuś przypadkiem na odcisk.

