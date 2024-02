Tarot na 21 lutego 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Diany

Tarot dzienny dla Barana

Karta: Głupiec

W relacjach prywatnych ciesz się teraz tym, co masz i nie oczekuj niczego więcej. Nie ma sensu wnikać, co druga strona miała na myśli, jakie są jej uczucia. Ona sama tego nie wie! Osoba, na której może Ci zależeć, płynie z prądem i reaguje instynktownie na oznaki sympatii. W finansach nie pokazuj nieostrożnie zawartości portfela, nie mów publicznie o swoich zasobach.

Tarot dzienny dla Byka

Karta: As Kielichów

W relacjach prywatnych widać miłość, która rozświetla mrok niepewności i pozwala wybaczać słabość. Uczucia drugiej strony są czyste. Dla niektórych osób sam stan zakochania bywa ważniejszy niż dążenie do prawdziwego związku. Z pewnością i Ty zaczniesz czerpać z tego uczucia natchnienie. W finansach możesz zacząć zarabiać na życiowej pasji.

Tarot dzienny dla Bliźniąt

Karta: 9 Denarów

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że nie poprzestaniesz na tym, co masz, że zechcesz angażować się mocniej i realizować coraz śmielsze plany na wspólną przyszłość. Wygoda może walczyć teraz z ambicjami. Dla osób ważnych dla Ciebie istotna może okazać się prezencja oraz znaczenie w wielkim świecie. W finansach możesz wiele zyskać dzięki świetnym manierom.

Tarot dzienny dla Raka

Karta: 3 Kielichów

W relacjach osobistych ktoś liczy, że z Waszego zaangażowania narodzi się radość, dobry sygnał na przyszłość. Istotne okażą się także Twoje kontakty z rodzicami, ewentualnie teściami. To, jak nas wychowano, może się przełożyć jeszcze na kolejne pokolenia. W finansach możesz mieć swój udział w sukcesach rodzinnej firmy, założyć biznes nastawiony na dzieci.

Tarot dzienny dla Lwa

Karta: 5 Mieczy

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że dostrzeżesz jego złość, zrozumiesz rozczarowanie. Gniew dodaje siły i może stać się początkiem przełomu. Uważaj natomiast, by nie szła za nim nadmierna brutalność. Nie warto palić za sobą mostów. Zbierz, co musisz, aby służyło Ci w nadarzającej się okazji. W finansach ktoś może mieć poczucie krzywdy, czuć się pominięty.

Tarot dzienny dla Panny

Karta: 7 Mieczy

W relacjach prywatnych ktoś będzie wymagał od Ciebie skrytości i dyskrecji. Osoba ta chce załatwiać Wasze sprawy po cichu. Nie pragnie uczestnictwa osób trzecich, a przynajmniej... nie chce nic o nich wiedzieć! Jeśli potrzebujesz większej swobody w związku, musisz zachować grę pozorów. W finansach nie zdradzaj swoich planów, nie rób żadnych publicznych ogłoszeń.

Tarot dzienny dla Wagi

Karta: As Buław

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że nie dasz się porwać mrocznym emocjom i z ogólnego zamętu wydobędziesz dla siebie to, co pozytywnie nakręca i pomaga wzrastać. Możesz mieć teraz bardzo duże powodzenie. Korzystaj z niego mądrze, ale i nie przepraszaj za to, że masz uczucia i potrzeby. W finansach możesz rozpocząć kilka nowych projektów i patrzeć, co się uda.

Tarot dzienny dla Skorpiona

Karta: 2 Denarów

W relacjach prywatnych ktoś oczekuje od Ciebie minimalnego zaangażowania, dobrego humoru na randkach i optymizmu bez specjalnego przejmowania się. Tamta osoba nie chce czynić żadnych planów na przyszłość. Być może jeszcze jest na to za wcześnie, a może taka jest jej natura. W finansach możesz rozwijać się w dwóch różnych kierunkach i warto to pielęgnować.

Tarot dzienny dla Strzelca

Karta: 8 Buław

W relacjach prywatnych sprawy mogą toczyć się teraz bardzo szybko. Zauroczenie spadnie na Ciebie jak grom z jasnego nieba. W stałym związku może zdarzyć się coś, co przyspieszy Wasze zbliżenie się do siebie. Jeśli nie lubisz nagłych zwrotów akcji, to ten moment będzie dla Ciebie dość stresujący. W finansach trzymaj rękę na pulsie i szybko odpowiadaj na wiadomości.

Tarot dzienny dla Koziorożca

Karta: Siła

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że zachowasz się delikatnie. Nie odpowiadaj gniewem na gniew. Takt i dyskrecja mogą zszokować teraz mocniej niż pokaz brutalności. Jeśli musisz dominować w związku, rób to tak, aby druga strona się nie zorientowała. W finansach przeciwności trzeba będzie tamować, a nie aktywnie zwalczać. Na to drugie nie masz jeszcze dość siły.

Tarot dzienny dla Wodnika

Karta: Wieża Boga

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że w porę dostrzeżesz niebezpieczeństwo. Nic nie jest zbyt solidne i pewne, aby nie mogło upaść. Relację trzeba cały czas pielęgnować, doglądać uczuć i sentymentów. Nagłe zdarzenie może podziałać na Ciebie wyzwalająco. W finansach niespodziewana sytuacja wywróci cały porządek, zmieni układ sił w Twoim otoczeniu.

Tarot na dziś dla Ryb

Karta: Koło Fortuny

W życiu osobistym warto pojąć tę prawdę: na szczycie wieje zawsze najmocniej. Jest tam też najmniej miejsca, więc z braku towarzystwa często doskwiera samotność. Jeśli chcesz kogoś do siebie zachęcić, musisz nieco opuścić gardę, stonować swoją nieprzystępność. W finansach nic nie będzie trwało teraz wiecznie - ani dobra passa, ani pech. Szykuj się do zmiany.