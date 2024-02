Tarot na 27 lutego 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Diany

Tarot dzienny dla Barana

Karta: Królowa Mieczy

W relacjach prywatnych pamiętaj, że realistycznej ocenie powinna też towarzyszyć... wyrozumiałość. Jeśli stać Cię na przebaczenie, nie odmawiaj go. Jeżeli musisz kogoś skrytykować, wypunktuj też jego zalety. Pokaż, że wierzysz w możliwość poprawy i widzisz lepszą przyszłość. W finansach możesz mieć kontakty z osobą surową, ale zdolną do poświęceń dla dobra sprawy.

Tarot dzienny dla Byka

Karta: 6 Buław

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że nie ugniesz się pod presją, a Twoje pragnienie zwycięstwa okaże się silniejsze niż wątpliwości. Czasem trzeba zawalczyć o uczucie ze świadomością, że oprócz wygranych pojawią się przegrani. Twój uśmiech może oznaczać czyjeś łzy. Czy to jednak zniechęci Cię do zalotów? W finansach wybór może paść na Twoją korzyść.

Tarot dzienny dla Bliźniąt

Karta: Koło Fortuny

W relacjach prywatnych warto pamiętać, że nie wszystko zależy od nas. Jesteśmy niewolnikami naszych czasów, układów, a zwłaszcza... przyzwyczajeń. To, na co wpłynąć najtrudniej, rozgrywa się nigdzie indziej tylko w naszych głowach. Mózg lubi to, co zna. Może odrzucić najlepszą nowość. W finansach gra nie jest obecnie uczciwa. Ktoś nią umiejętnie steruje.

Tarot dzienny dla Raka

Karta: 8 Mieczy

W relacjach prywatnych unikaj ludzi, którzy twierdzą, że czegoś nie da się zrobić, podcinają Ci skrzydła, zniechęcają do pójścia własną ścieżką. Część ich obaw może być uzasadniona. Jeśli jednak nie idzie za nimi prosta życzliwość i chęć wsparcia konstruktywnych wysiłków, znajdź inne towarzystwo. W finansach przeszkody są dużo słabsze, niż teraz to zakładasz.

Tarot dzienny dla Lwa

Karta: Rycerz Kielichów

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że pomożesz mu rozwinąć skrzydła i nie przejmować się zbyt życiowymi trudnościami. Są ludzie, dla których grawitacja to śmiertelny wróg. Nie chcą czuć pod stopami nieznośnej twardości ziemi. Wolą bujać w obłokach, nie pytając, ile coś jeszcze potrwa albo ile kosztuje. W finansach możesz mieć do czynienia z niezbyt praktycznym fantastą.

Tarot dzienny dla Panny

Karta: Giermek Denarów

W relacjach prywatnych opłaci Ci się teraz cierpliwość i wyrozumiałość. Poznając nowe osoby, przyjmij postawę ucznia. Nawet jeśli masz do czynienia z kimś dużo młodszym od Ciebie, "przestudiuj" go z uwagą, szacunkiem i delikatnością. Zadawaj pytania, ale nie oceniaj odpowiedzi. W finansach konieczne będzie dobre przygotowanie materiałów i wyraźne notatki.

Tarot dzienny dla Wagi

Karta: 2 Mieczy

W relacjach prywatnych powiadają, że kto się czubi, ten się lubi. Nie nadużywaj jednak sprzeczek lub ironii, by uzyskać właściwe napięcie. Namiętność płonie jasnym, mocnym ogniem, gdy jest podsycana czułością, zrozumieniem, otwartością na różnice zdań. W finansach możesz mieć do czynienia z osobą zdolną i zamożną, ale pozbawioną sił, mocy, żeby pomóc.

Tarot dzienny dla Skorpiona

Karta: Mag

W relacjach prywatnych trzeba będzie wykazać się teraz sprytem, umiejętnością zrobienia czegoś z niczego. Komuś zaimponuje Twoje opanowanie i elastyczność w każdej sytuacji. Nie mów, że czegoś nie da się zrobić. Zamiast tego zapytaj, co musiałoby się zdarzyć, żeby zagwarantować sukces. W finansach pomysłowość zostanie oceniona wyżej niż doświadczenie.

Tarot dzienny dla Strzelca

Karta: 10 Buław

W życiu prywatnym ktoś liczy, że umiejętnie rozłożysz siły i nie zmęczysz się przed czasem. Spiesz się powoli. Zamiast biegać bez opamiętania z punktu A do punktu B, przemyśl, co Tobie i drugiej osobie sprawi autentyczną przyjemność. Czy jej oczekiwania są racjonalne? Czy Ty nie bierzesz na siebie za dużo? W finansach pospieszne domykanie spraw może Cię wyczerpać.

Tarot dzienny dla Koziorożca

Karta: 10 Mieczy

W życiu osobistym możesz natrafić na osobę, której nie zdołasz pomóc. Nie pozwól, by Cię to przytłoczyło. Każdy z nas ma swoją drogę, której etapy musi przejść samotnie. Nie czuj winy ani żalu. Zachowaj siły i dobre chęci na inną okazję, kiedy to zdołają totalnie odmienić czyjeś życie. Na lepsze! W finansach przemyśl, czy nie rzucasz za wiele na szalę jak hazardzista.

Tarot dzienny dla Wodnika

Karta: Siła

W relacjach prywatnych wykorzystaj teraz swój wdzięk. Twój urok osobisty jest zniewalający. Wystarczy, że w to uwierzysz. Pewna osoba nie przywykła do serdecznego traktowania, więc początkowo może być oszołomiona. Wykorzystaj ten moment, by zrobić wrażenie jedyne w swoim rodzaju. W finansach śmiało składaj propozycje, nie bój się żadnej reakcji.

Tarot na dziś dla Ryb

Karta: 7 Mieczy

W relacjach prywatnych zatroszcz się o to, co dla Ciebie najważniejsze i o ludzi, na których Ci zależy. Właśnie teraz Twoi bliscy są szczególnie podatni na kusicielskie wpływy. Głos szepczący im czule do ucha może należeć do oszusta, ale równie dobrze i do sprytnej osoby, która obiektywnie widzi moment słabości. W finansach zgarniaj okazje, które przegapiają inni.

