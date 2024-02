Karty na 28 lutego. Wróżka Diana stawia tarota wszystkim znakom zodiaku

Tarot na 28 lutego 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Diany

Tarot dzienny dla Barana

Karta: 3 Buław

W kontaktach osobistych będzie Cię teraz ciągnęło ku osobom niezależnym, niechętnie zapuszczającym korzenie. Może to oznaczać, że i Ty potrzebujesz więcej swobody, oderwania się od przeszłości. Jeśli obecne zobowiązania są zbyt ścisłe, pomóc może wyjazd za granicę. W finansach możliwy będzie wyjazd do innego miasta lub kraju, całkowita zmiana branży.

Tarot dzienny dla Byka

Karta: 9 Denarów

W relacjach prywatnych warto dać sobie przyzwolenie, by... osiągnąć sukces. Odrzucamy zaskakująco wiele wspaniałych rzeczy, bo skrycie myślimy, że nam się one nie należą. Spójrz na siebie z większą wyrozumiałością. Pewna osoba kocha Cię pomimo wad i słabości. Dlaczego myśleć, że się myli? W finansach możesz osiągnąć pełnię sukcesu w danym miejscu.

Tarot dzienny dla Bliźniąt

Karta: 6 Kielichów

W życiu prywatnym ktoś liczy z Tobą na relację w rodzaju "dziecko-rodzic". Jedno z Was pełniłoby rolę przewodnią, a drugie podporządkowałoby mu się w zamian za opiekę. Możliwe, że są takie dziedziny związku, w którym druga strona czuje się bezradna. Będzie potrzebowała od Ciebie wskazówek i cierpliwości. W finansach możesz otrzymać nagrodę, pochwałę, premię.

Tarot dzienny dla Raka

Karta: 4 Kielichów

W relacjach osobistych ktoś liczy, że dobrze zastanowisz się nad propozycją. Nie wszystko złoto, co się świeci. Z drugiej strony układ, który ma pewne wady, może okazać się zaskakująco korzystny. Przynajmniej na pewien czas. Nie nastawiaj się, że coś będzie trwało wiecznie. Spraw raczej, aby służyło Ci dobrze tu i teraz. W finansach okoliczności nie sprzyjają ofertom.

Tarot dzienny dla Lwa

Karta: Król Mieczy

W życiu prywatnym nie warto się z kimś teraz kłócić. Tamta osoba jest doskonale wprawiona w dyskusjach. Jeśli zabraknie jej racjonalnych argumentów, ucieknie się do sztuczek. Szczególnie nie należy toczyć teraz sądowych batalii. Chyba że masz po swojej stronie kogoś równie wygadanego i sprytnego... W finansach musisz kogoś zaintrygować, zadać dobre pytanie.

Tarot dzienny dla Panny

Karta: Sąd Ostateczny

W kontaktach prywatnych czas porzucić bezradność, zależność od bliskich. Są takie momenty w życiu, w których słusznie czujemy się osamotnieni. Musimy sami zmierzyć się niekiedy z bezradnością, niewiedzą, brakiem pomysłu na lepsze jutro. Na szczęście w takich razach z nieba najczęściej pojawia się jakiś znak. W finansach możesz otrzymać bardzo ważne ogłoszenie.

Tarot dzienny dla Wagi

Karta: Kochankowie

W kontaktach prywatnych ktoś liczy na czułość, namiętność, zaangażowanie w Wasze sprawy. Druga strona chce wiedzieć, że myślisz wyłącznie o niej. To zaborcze, jednak każda nowa relacja potrzebuje początkowo mnóstwo energii. Czy jesteś w stanie ją dać? Co otrzymujesz w zamian? W finansach możesz nawiązać współpracę, w której dużo będzie też emocji.

Tarot dzienny dla Skorpiona

Karta: Królowa Kielichów

W życiu osobistym ktoś liczy, że dostrzeżesz: puchar pełen miłości znajduje się tuż u Twoich stóp. Wystarczy schylić się i po niego sięgnąć. Czy wtedy jednak korona nie spadnie z głowy? Jeśli poczucie własnej wartości jest u nas słabe, każde ustępstwo kojarzy się z upokorzeniem. Niepotrzebnie! W finansach okaż pozytywne ludzkie emocje, poproś o pomoc.

Tarot dzienny dla Strzelca

Karta: Eremita

W relacjach prywatnych upewnij się, że nie szukasz za siódmą górą tego, co możesz mieć tuż pod nosem. Jeśli bezskutecznie zabiegasz o czyjąś wzajemność, to wiedz, że tamta osoba nie chce być olśniewana. Niektórzy ludzie cenią sobie przyjacielskie, luźne związki, w których przywiązanie pojawia się powoli. W finansach nie rozdawaj cennej wiedzy na prawo i lewo.

Tarot dzienny dla Koziorożca

Karta: 5 Buław

W relacjach prywatnych wypatruj czystego nieba, a z pewnością je odnajdziesz. Nawet największy rozgardiasz skrywa wyuczone i powielane przez lata wzory postępowania. Niektóre rzeczy dzieją się zupełnie przypadkowo, jednak partnerów dobieramy intuicyjnie. Mózg lubi to, co zna. Czy Twój mózg zna i lubi lojalność? W finansach możliwe będą sprzeczne koncepcje.

Tarot dzienny dla Wodnika

Karta: Rycerz Kielichów

W relacjach prywatnych wystrzegaj się zadowalania ludzi za wszelką cenę. Jesteś osobą czarującą i pełną energii, a to skłania, by stworzyć z życia teatr, dawać występ, zamiast wchodzić w relacje. Pozwól sobie na autentyczność, pokazuj także i gorszy nastrój, potrzebę odpoczynku. W finansach możesz mieć do czynienia z czarusiem, który pięknie prawi o sukcesie.

Tarot na dziś dla Ryb

Karta: 3 Kielichów

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że będziesz cieszyć się jego szczęściem. Osoba ta nie chce wyłączności, obawia się zaborczości. Jeśli to Ty dusisz się w niektórych relacjach, to właśnie teraz możesz zaproponować ich nieznaczne rozluźnienie. Widywanie się z różnymi ludźmi dobrze Ci zrobi. W finansach możesz otrzymać zaproszenie na imprezę, wziąć udział w składce.

