W dosłownym tłumaczeniu feng shui oznacza wiatr i wodę, a jej źródła tkwią w chińskiej filozofii taoizmu. W centrum tej nauki znajduje się chi, czyli pierwotna energia, która łączy i ożywia wszystko, to z niej wszystko powstaje i do niej wszystko wraca. Jeśli chi przepływa bez przeszkód, mamy do czynienia z harmonią, jeśli gdzieś utknie, dochodzi do jej zaburzenia. To dlatego tak ważne jest, by energia mogła swobodnie przepływać przez nasze domy, pozwalając przy tym i nam osiągnąć spokój i harmonię.

Według feng shui człowiek od zawsze otacza się przyrodą w postaci symboli. Zazwyczaj robimy to zupełnie nieświadomie, ale Chińczycy wierzą, że celowe otaczanie się konkretnymi przedmiotami, może zaprosić do naszego domu dobrobyt i świeżą energię. Oto pięć przedmiotów, które warto mieć w domu, by przyciągnąć do niego bogactwo.

Lampa solna

Aby wprowadzić do naszego domu lub mieszkania dobrobyt i pieniądze, warto w pierwszej kolejności zaprosić do niego dobrą energię. Feng shui uczy, że mogą nam w tym pomóc lampy z kryształu soli, wykonane z soli kamiennej, czyli skały osadowej składającej się głównie z halitu. Pochodzi ona sprzed 250 milionów lat, jest bezbarwna, ale może być też zabarwiona tlenkiem żelaza - nabiera wtedy barwy od czerwonej do żółtej. Podczas oświetlania (świecami lub prądem) sól wydziela mnóstwo życiodajnych jonów ujemnych, działających na nas energetyzująco, przynoszących ulgę i wzmacniających proces leczniczy.

- W dzisiejszych czasach człowiek przebywa przeważnie w pomieszczeniach zamkniętych (mieszkanie, miejsca pracy). Klimat tych pomieszczeń bardzo silnie wpływa na ludzkie samopoczucie. Badania naukowe wykazały, że poziom ważnych dla życia jonów ujemnych w pomieszczeniach zamkniętych ulega znacznemu zmniejszeniu. Dzieje się tak przede wszystkim wskutek pracy urządzeń elektrycznych [...]. Efektem może być pogorszenie stanu zdrowia i samopoczucia, zmęczenie, osłabienie zdolności koncentracji, przygnębienie, a także osłabienie sprawności fizycznej i psychicznej - piszą Christine M. Bradler i Joachim Alfred P. Scheiner w książce "Feng Shui Symbole Zachodu".

Lampa solna to, według feng shui, przedmiot, który nie tylko pozytywnie wpływa na nasze zdrowie, ale wprowadza do domu dobrą energię i spokój.

Lampę solną warto postawić w miejscach odpowiedzialnych za wiedzę i małżeństwo. Patrząc na wnętrze od strony drzwi będzie to lewy dolny róg oraz prawy górny róg pomieszczenia.

Plakat, obraz lub zdjęcie z wodospadem

Woda ma w sztuce feng shui kluczowe znaczenie. Jest przecież jednym z najważniejszych żywiołów, który reprezentuje dobrobyt, symbolizuje wpływy do domostwa oraz gromadzony z biegiem lat majątek. Woda przekazuje ruch, przepływ, siłę oraz moc, ożywiając i witalizując energię pomieszczenia, a co za tym idzie, również nas.

Nie każdy może pozwolić sobie na akwarium lub oczko wodne w ogrodzie, ale z pomocą mogą przyjść nam plakaty oraz zdjęcia wody, a w szczególności - wodospadów. Wybierając taki obraz, warto zwrócić uwagę na to, czy woda symbolicznie wypływa z niego. To ważne, bo zanikająca w oddali rzeka czy strumień mogą zadziałać wręcz odwrotnie, kradnąc energię z pomieszczenia i finalnie pogarszając nasze samopoczucie. Właściwie zaprojektowany plakat lub obraz z wodospadem wzmacnia strumień pieniędzy, zapraszając do naszego domu bogactwo i pomyślność.

Plakat lub obraz z wodospadem warto powiesić w obszarze bogactwa. Patrząc na wnętrze od strony drzwi, będzie to lewy górny róg.

Plakat lub obraz z wodospadem warto powiesić w obszarze bogactwa 123RF/PICSEL

Misa z owocami

Owoce to, według feng shui, symbol odżywiania, dobrobytu i życia. To właśnie owoce przynosimy przecież chorym, by szybciej wrócili do zdrowia i pełni sił. Nic dziwnego, że misa z owocami to jeden z najpopularniejszych symboli feng shui. Co ciekawe, wcale nie muszą być one prawdziwe i świeże!

W idealnie zaprojektowanym, według feng shui, domu powinna znaleźć się misa ze złotymi owocami. Ten kolor nadaje im bowiem wyższą wartość. Owoce ułożone w czarnej misie symbolizują dodatkowo szlachetność, która przyciąga to, co wartościowe. Złote owoce w misie mają przyciągnąć do domu dobrobyt i obfitość.

Misę z owocami należy postawić w obszarze bogactwa kuchni, czyli w lewym, górnym roku tego pomieszczenia.

Figurka lwa

Lew-silny i odważny król zwierząt przedstawiany jest w wielu kulturach jako symbol słońca, uosabiający też cnoty wojenne i władzę. Lew wyraża energię ognia, przypisuje mu się upodobanie do czerpania przyjemności z życia, bogactwa, przepychu i żądzę władzy. Nic dziwnego, że królowie i dostojnicy państwowi umieszczali posągi lwów na portalach i w przejściach do ogrodów, zwracając tak uwagę na swoje bogactwo i władzę.

Zgodnie z filozofią feng shui, my także powinniśmy iść w ich ślady, wprowadzając do wnętrz posąg lub choćby małą figurkę lwa. Jego moc i siła będzie chronić dom, zapraszając do niego bogactwo, dobrobyt i władzę.

Figurkę lwa należy postawić w obszarze sławy. Patrząc na wnętrze od strony drzwi, będzie to dokładnie pośrodku i na górze wnętrza.

Figurkę lwa należy postawić w obszarze sławy. 123RF/PICSEL

Wieniec na drzwiach

Jednym z przedmiotów chroniących dom i wprowadzających do niego pomyślność jest także wieniec na drzwi. W starożytności symbol wieńca łączono z życiową siłą roślin, był on oznaką chwały, dumy i radości. Wieniec z bukszpanu miał według Chińczyków symbolizować długie życie i chronić dom przed złymi siłami, a ten, w który wpleciono odbijające światło wstążki, zapewniać ochronę przed szkodliwymi "oddziaływaniami".

Współczesny wieniec może być po prostu dostosowany do pory roku lub wykonany z naszych ulubionych roślin, które dobrze się nam kojarzą, uspokajają i budzą radość. Według feng shui jedną z takich magicznych roślin jest choćby jemioła, przynosząca domownikom szczęście i pomyślność.

Wieniec może być dostosowany do pory roku lub wykonany z naszych ulubionych roślin 123RF/PICSEL

