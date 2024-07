"Kocie" imię dla dziewczynki. Rodzice już go nie wybierają, a szkoda - jest piękne

Filemona to imię żeńskie pochodzenia greckiego. Powstało od męskiego imienia Filemon. Oznacza osobę czułą, tkliwą i serdeczną.

Jak inaczej można zwracać się do kobiety lub dziewczynki o imieniu Filemona? Wśród popularnych zdrobnień pojawiają się:

Kobiety o imieniu Filemona tworzą trwałe i dobre relacje z innymi. Już w dzieciństwie chętnie lgną do ludzi i zawsze starają się dostrzec ich dobre strony. Towarzyskie Filemony są mądre, kierują się swoją intuicją, cenią sobie możliwość doświadczania różnych przygód w życiu, które później umiejętnie wykorzystują. Filemona to numerologiczna trójka. Jest radosna, optymistycznie nastawiona do życia. Ma niezwykłą wyobraźnię, którą wykorzystuje często w pracy zawodowej.