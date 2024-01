Horoskop tygodniowy na 8-14 stycznia 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku przygotowała wróżka Anne.



Horoskop tygodniowy dla Barana

Styczniowa aura poprawi ci humor i nakręci do działania. W pracy wybudzisz się z marazmu i zaczniesz coś zmieniać, aby poprawić swoją pozycję. Zajęte Barany mogą liczyć na więcej dobrych emocji, a to skłoni cię do zaplanowania z partnerem wspólnego wypadu na weekend. Wolne zaś raczej będą zorientowane w kierunku poznawania nowych osób. W weekend wybierz się na basen.

Horoskop tygodniowy dla Byka

Aura tego tygodnia sprzyjać będzie rozprawianiu się z przeszłością. W pracy wyjdzie na jaw kilka drobnych błędów, które popełniłeś, ale jeśli się na nich skupisz to szybko wyjdziesz z tej kłopotliwej sytuacji. Zajęte Byki powinny unikać zamętu i nie przeprowadzać zbędnych dyskusji z partnerem, jeśli wiedzą, że racja może być tylko po ich stronie. Wolne zaś mają dobry czas, aby otworzyć się na miłość i zostawić przeszłość za sobą.

Horoskop tygodniowy dla Bliźniąt

Aura tego tygodnia zachęci cię do rozrywkowego podejścia. W pracy nikt nie zmusi cię do robienia tego, na co nie masz ochoty. Zajęte Bliźnięta zamiast bujać w obłokach powinny szczerze porozmawiać z partnerem o swoich oczekiwaniach, a w weekend zorganizować dla niego kolację przy świecach. Wolne zaś wejdą w ciekawą znajomość z kimś, kto będzie prowadził z nimi kontrowersyjne rozmowy.

Horoskop tygodniowy dla Raka

Czeka cię trudny tydzień. W pracy mogą dziać się wydarzenia, na które nie jesteś gotowy, a być może będziesz musiał szybko podjąć jakieś ważne decyzje. Zajęte Raki będą poirytowane narastającymi obowiązkami domowymi. Czas przeprowadzić z partnerem poważną rozmowę na temat podziału obowiązków. Wolne zaś zaczną poważnie myśleć o relacji z kimś, z kim widują się od czasu do czasu.

Horoskop tygodniowy dla Lwa

Aura tego tygodnia zachęci cię do nauczenia się nowych umiejętności. W pracy będziesz pilnie słuchał innych i zbierał niezbędne informacje, które pozwolą ci na własny rozwój. Zajęte Lwy będą zaintrygowane poczynaniami partnera, który będzie starał się coś zmienić między nimi. Wolne zaś będą aktywnie zabiegać o miłość i planować randki. W weekend zadbaj o dokształcanie się.

Horoskop tygodniowy dla Panny

W tym tygodniu może się pojawić kilka nagłych i niespodziewanych zwrotów akcji. W pracy znajdziesz się w miejscu, które umożliwi ci wspięcie się wyżej, tak jak sobie wymarzyłeś. Zajęte Panny powinny cieszyć się przyjemną chwilą, która trwa i nie martwić na zapas. Wolne zaś powinny umawiać się na randki z nieznajomymi z Internetu, bo może się okazać, że jedna z takich niepozornych znajomości przerodzi się w coś poważniejszego.

Horoskop tygodniowy dla Wagi

To nie będzie dla ciebie łatwy tydzień, bo trzeba będzie zmierzyć się z problemami z przeszłości. W pracy nie daj się wciągnąć w intrygi i staraj się, aby ukryte sprawy wyszły na jaw. Zajęte Wagi powinny więcej przebywać w towarzystwie partnera, a ukoją swoje nerwy. Wolne zaś umówią się na randkę, która okaże się totalną klapą. W weekend odpoczniesz w domowym zaciszu.

Horoskop tygodniowy dla Skorpiona

W tym tygodniu nie pozwól na decyzje pod wpływem emocji. W pracy przybędzie ci obowiązków, ale też i ploteczek, które mogą cię irytować. Zajęte Skropiony pod wpływem impulsu mogą zerwać z upartym partnerem i szybko tego pożałują, tylko że sytuacje będzie ciężko odwrócić. Wolne zaś mogą liczyć na weekend pełen namiętności. Jest szansa, że znajomość przetrwa dłużej niż jeden wieczór.

Horoskop tygodniowy dla Strzelca

Początek tygodnia zachęci cię do tworzenia nowych planów na życie. W pracy wyjdziesz z inicjatywą nowych projektów, które mają pomóc firmie zdobyć nowego klienta. Zajęte Strzelce przełamią ciche dni, i zatroszczą się o ukochaną osobę. Wolne zaś na imprezie poznają kogoś, kto okaże się dobrym kompanem na wspólne podróże. W weekend relaksuj się jak lubisz.

Horoskop tygodniowy dla Koziorożca

Aura tego tygodnia przyniesie spadek sił witalnych. W pracy na nic nie będziesz miał siły i trudno ci będzie wskrzesić motywację. Zmobilizuj się i walcz o siebie, bo możesz stracić całkiem dobry wakat. Zajęte Koziorożce skupią się na znajdowaniu rozwiązań bieżących problemów, których dostarcza im partner. W czwartek mogą stracić nadzieję, że uda się przezwyciężyć kryzys. Wolne zaś zaryzykują i umówią się na randkę z kimś, kto od dawna o nie zabiega.

Horoskop tygodniowy dla Wodnika

W tym tygodniu będziesz musiał mieć więcej odwagi w starciu z silniejszymi osobami. W pracy wytrwasz w trudnym postanowieniu i nie ugniesz się przed nierealnymi wymaganiami szefa. Zajęte Wodniki powinny być ostrożne podczas trudnych rozmów z partnerem. Wolne zaś mogą liczyć na emocjonującą znajomość, ale niech unikają flirtowania w pracy.

Horoskop tygodniowy dla Ryb

Już od samego poniedziałku zdecydujesz, że czas na życiowe porządki i pozytywne zmiany. W pracy nigdzie się nie śpiesz, tylko rób to, co do ciebie należy, bo potrzebujesz więcej czasu na rozmyślania, jaki kierunek kariery obrać. Zajęte Ryby będą starały się ograniczyć kontakt z partnerem, który wedle nich zbyt mocno je osacza. Wolne zaś poznają ciekawą osobę przez Internet i już w weekend mogą liczyć na randkę we dwoje.

