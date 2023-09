Spis treści: 01 Wielkie zmiany na niebie 15 września. To nie tylko nów w Pannie!

02 Koniec retrogradacji Merkurego. Smutki odejdą w zapomnienie?

03 Nowy rok numerologiczny i wibracja liczby 8

04 Jak wykorzystać nowy rok numerologiczny i wejść w niego z dobrą energią?

Wielkie zmiany na niebie 15 września. To nie tylko nów w Pannie!

Nów Księżyca w Pannie, zakończenie retrogradacji Merkurego i wejście w nowy rok astrologiczny z wibracją liczby 8. To wszystko na astrologicznym i energetycznie planie roku ma wydarzyć się jednego dnia.

Tego dnia na niebie będą działy się niezwykłe rzeczy, poczynając od nowiu Księżyca, który tego dnia przypada dokładnie na godzinę 3:39. To nów Księżyca w Pannie, który będzie oddziaływać na nas niezwykle korzystnie.

To okazja, by mocniej stąpać po ziemi, budować fundamenty, a energia ma sprawić, że będziemy pewniejsi w swoich decyzjach. Będzie to okazja także do tego, by postawić na spokojniejszy i bardziej zrównoważony, a także zdrowszy styl życia. Nów w Pannie niech będzie nowym, lepszym początkiem.

Nów w Pannie jest jednak dopiero początkiem zmian, jakie czekają nas tego wyjątkowego dnia i nocy.

Koniec retrogradacji Merkurego. Smutki odejdą w zapomnienie?

23 sierpnia na astrologicznym planie nieba miał miejsce początek retrogradacji Merkurego. Astrolodzy są zdania, że zjawisko to wprowadza zamęt i chaos w ludzkich duszach. To trudny okres dla podejmowania życiowych decyzji, sami ze sobą nie czujemy się najlepiej, a sporo związków zostaje zakończonych.

Zdjęcie Czy retrogradacja Merkurego 2022 może wpłynąć na nasze samopoczucie? / 123RF/PICSEL

Czym dokładnie jest retrogradacja? Oznacza to, że planeta Merkury zaczyna poruszać się w ruchu wstecznym, ale tylko pozornie. Postrzegamy ten ruch jako odwrotny niż zazwyczaj.

W trakcie tego zjawiska mogliśmy odczuwać spadek nastroju, energii, mogły pojawić się zawody miłosne, czy problemy z koncentracją i komunikacją. Spustoszenie, jakie według astrologów miał zasiać Merkury w retrogradacji, właśnie dobiega końca 15 września.

Koniec retrogradacji przywróci ład i harmonię w naszych duchowych życiach, a uczucie ulgi powinno być niemal natychmiast odczuwalne.

Nowy rok numerologiczny i wibracja liczby 8

15 września wraz z nowiem w Pannie obchodzimy tzw. mały sylwester, czyli Nowy Rok numerologiczny, wyznaczany co roku przez pierwszy nów we wrześniu. Tym razem jest to właśnie 15 września.

Zdjęcie Numerologia to dział ezoteryki, który zyskuje obecnie na popularności / 123RF/PICSEL

To właśnie tego dnia wibracja numerologiczna zmieni się z siódemki na ósemkę, a liczbę tą wyznacza dodanie do siebie poszczególnych cyfr roku, czyli 2+0+2+4=8.

Rok 2023 upłynął nam pod wibracją 7, gdyż 2+0+2+3=7.

Co daje nam w numerologii zmiana wibracji, tym razem na wibracja liczby 8? Ósemka jest uznawana w numerologii za jedną z najsilniejszych wibracji, a także za tę, która odpowiada za materię, za to co przyziemne, czyli m.in. finanse.

Ósemka to także symbol plonów i ich zbiorów, więc w roku 2024, który zacznie się już na planie energetycznym 15 września 2023 będziemy zbierać plony tego, co wcześniej, w poprzednich 7 latach zasialiśmy, zarówno w sferze duchowej, miłosnej, jak i w materialnej.

Wszechświat ma w tym roku oddać nam to, na co zapracowaliśmy przez siedem lat.

Jak wykorzystać nowy rok numerologiczny i wejść w niego z dobrą energią?

Zdjęcie Co przyniesie nam nowy rok numerologiczny? / Picsel / 123RF/PICSEL

Nowy rok i nowa wibracja otwierają przed nami nowe możliwości. Możemy poczuć przypływ energii i poczucie, że dostajemy nową szansę od Wszechświata.

Możemy poczuć, że to dobry okres na porządki i te w domu, ale także te metaforyczne, jak chociażby porządki w relacjach, w naszej pracy.

To doskonały moment by zarówno wyrzucić stare ubrania, jak i rozliczyć się z przeszłością.