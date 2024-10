Co oznacza nów w Skorpionie?

Podczas tego nowiu oprócz Księżyca i Słońca, w znaku Skorpiona będzie również przebywać Saturn. Co ciekawe, znajdzie się on w ciasnej koniunkcji z opisanym nowiem, co przyniesie jeszcze więcej dynamiki w rozgrywającej się akcji.

To wszystko nakłada się na siebie, tworząc niezwykłą intensywność odczuwanych emocji. Tak naprawdę to jedyne, czego możemy się spodziewać oprócz tego niespodziewanego. Bądźmy wyrozumiali dla siebie samych i osób będących w naszym otoczeniu. Warto pomóc sobie nawzajem w tym czasie.

Czego nie robić w nowiu?

W nadchodzącym nowiu pod znakiem Skorpiona może być nam ciężko utrzymać silne emocje na wodzy. W tym czasie będziemy skłonni do podejmowania pochopnych, często drastycznych decyzji. Naszą destrukcyjną energię skierujmy przeciwko temu, co już od dawna nam wadziło i przez długi czas chcieliśmy to zmienić. W tym czasie bowiem będziemy mieć więcej odwagi na zmianę.

Jednak starajmy się nie poddawać bezmyślnie nastrojom, ponieważ możemy powiedzieć o kilka słów za dużo do bliskich nam osób. O ile to tylko możliwe, warto zachować spokój. W nowiu pod znakiem Skorpiona nie ulegaj prowokacjom ani swoim urojeniom. Staraj się obserwować i zrozumieć swoje emocje, aby móc zacząć z nimi pracować.

Kiedy nów i pełnia w Skorpionie 2024?

Intensywny nów Księżyca w Skorpionie będzie miał miejsce 1 listopada 2024 r. i rozpocznie się o 13:46. W tym czasie Księżyc i Słońce w Skorpionie utworzą trygon z Saturnem. Listopadowa pełnia, nazywana również mroźnym Księżycem wypada pod znakiem Byka i będzie miała miejsce 15 listopada o 22:27. Pełnia będzie w ścisłej koniunkcji z Uranem.

Pełnia pod znakiem Skorpiona w 2024 roku miała już miejsce 24 kwietnia ok. godziny 1:48. To wyjątkowe wydarzenie, nazwane pełnią różowego Księżyca przyniosło zmiany zarówno w sferze miłosnej oraz prywatnej, jak i zawodowej.

Nów w Skorpionie przyniesie nowe wyzwania 123RF/PICSEL

Co przyniesie nów w Skorpionie

Tegoroczny nów w Skorpionie przyniesie przede wszystkim silne emocje i związaną z nimi frustrację. Jednak to od nas samych zależy, jak będziemy reagować na dane sytuacje. Należy zachować spokój i trzeźwe myślenie. Narastająca frustracja może nas zmusić do wybuchu emocji, jednak warto podejść do sprawy na chłodno i szczerze porozmawiać z bliskimi o swoich odczuciach.

Nów w Skorpionie przyniesie również dobre rzeczy. Mowa tutaj o większej odwadze do podjęcia wyzwania, które może okazać się dla nas korzystne. To dobry czas na zastanowienie się nad swoimi poczynaniami i wyobrażenie sobie, jak byśmy chcieli żyć. Nów odsłoni naszą skrytą naturę oraz pomoże nam zrozumieć, kim tak naprawdę jesteśmy. Wykorzystajmy ten czas mądrze i bądźmy szczerzy sami ze sobą.

