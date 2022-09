Wpływ długofalowego stresu i zdenerwowania na nasz organizm. Skutki mogą być opłakane

Współczesne życie, jego prędkość i jakość nie wpływa często pozytywnie na nasz organizm. Praca, zobowiązania finansowe, związki, dzieci, choroby - wszystko to powoduje u człowieka nawarstwiający się, długofalowy stres.

Dodatkowo w trakcie niemal każdego dnia przytrafiają się nam sytuacje, które dosłownie wyprowadzają nas z równowagi i czujemy jak rośnie w nas zdenerwowanie, a wraz z nim ciśnienie.

Taki stres podsycany codzienną dawką zdenerwowania może być bardzo poważny w konsekwencjach - kłopoty z sercem, roztrój układu pokarmowego, napięciowe bóle głowy lub całego ciała oraz oczywiście nerwica, czy depresja.

To skutki, z którymi możemy spotkać się jeżeli w porę nie zareagujemy na problemy ze stresem.

Oczywiście z występowaniem zdenerwowania, przewlekłego napięcia związany jest hormon stresu, czyli kortyzol.

Jest on wydzielany przez warstwę pasmowatą kory nadnerczy. Główną funkcją tego hormonu steroidowego jest zwiększenie stężenia glukozy we krwi. Ma to na celu pobudzenia organizmu w sytuacjach, kiedy narażeni jesteśmy na stres fizyczny lub emocjonalny i potrzebna jest szybka reakcja.

Występowanie kortyzolu w naszym organizmie nie jest więc niebezpieczne i niepotrzebne, ale gdy nasze ciało produkuje go zbyt wiele i zbyt często, zaczyna siać spustoszenie.

Wówczas występować może wyżej wspomniana depresja, wahania nastroju, wspomaga to większe odkładanie tkanki tłuszczowej w ciele, pojawia się bezsenność.

Zdjęcie Wybuch złości, stres, zdenerwowanie - to wszystko odbija się na naszym organizmie / 123RF/PICSEL

Jak uspokoić się w kilka minut? Zdenerwowanie odejdzie w niepamięć

O ile problem stresu i szybkiego denerwowania się jest dość złożony i wymaga dłuższego zastanowienia się nad jego źródłem, tak w momentach kryzysowych z pomocą przychodzą techniki na szybkie wyciszenie się i uspokojenie nerwów.

Kiedy czujemy w danym momencie narastającą frustrację, złość, bicie serca przyspiesza, czujemy jak robi nam się gorąco, a oddech staje się nieregularny i płytki, z pomocą przychodzą właśnie... metody oddechowe i relaksacyjne.

Oddech - klucz do spokoju. Dwie metody oddechowe przywrócą równowagę

Jedną z nich jest "oddychanie po kwadracie". Twórcą tej metody na szybkie uspokojenie się jest Mark Miller, były komandos.

Aby wykonać tę technikę oddychania taktycznego, należy wziąć wdech nosem, tak aby powietrze wypchnęło brzuch i liczyć w trakcie oddechu do czterech. Następnie należy wstrzymać oddech licząc do czterech. Po tym czasie powoli ustami wypuszczamy powietrze i wciągamy brzuch, licząc również do czterech.

W tym ćwiczeniu osoba zdenerwowana zaczyna skupiać się na liczeniu w trakcie oddychania, a sekwencja stałych partii "wdech - wstrzymanie - wydech - wstrzymanie" pomaga odzyskać miarowy rytm oddechu.

Możemy także spróbować innego rodzaju oddechu. Bierzemy wówczas głęboki wdech, długi i powolny przez nos. Czujemy wówczas jak nasza klatka piersiowa, płuca wypełniają się sporą ilością powietrza, ale niespiesznie.

Możemy wówczas skupić się na rozciągających się mięśniach między żebrami i prostujących się plecach. Kiedy czujemy już uczucie pełności w płucach, wstrzymujemy powietrze przez niewielką chwilę, a następnie wypuszczamy je dość szybko ustami.

Zabieg powtarzamy tyle razy, ile potrzebujemy do wyciszenia się i unormowania oddechu w sytuacji stresowej.

Zdjęcie Oddech ma zbawienny wpływ na nasze zdrowie i kondycję psychiczną / 123RF/PICSEL

Uziemianie - poczuj to tu i teraz

Kolejną techniką jest "uziemianie". Skupiamy się na tym co tu i teraz, bez gonitwy myśli, która często towarzyszy atakom stresu, paniki, czy właśnie silnego zdenerwowania.

Jeżeli mamy dostęp do łazienki, możemy na kilka sekund włożyć nadgarstki, gdzie znajdują się pod najcieńszą warstwą skóry nasze żyły, pod strumień lodowatej wody.

Uczucie nagłego zimna przywraca trzeźwość myślenia i skupia naszą uwagę na odczuwaniu lodowatej wody. Podobnie jest ze zjedzeniem czegoś bardzo kwaśnego, np. kawałka cytryny.

Organizm zacznie skupiać uwagę na niezwykle wyrazistym smaku i produkcji śliny niż na tym, co tak bardzo zajęło przed chwilą naszą głowę.

Zdjęcie Włożenie nadgarstków pod lodowatą wodę może przynieść ukojenie w napadzie stresu / 123RF/PICSEL

Co dolega naszemu umysłowi? Działania długofalowe

Stres, życie w wiecznej gonitwie, przewlekłe zdenerwowanie, to bodźce, które nie wzięły się nagle i znikąd.

Ich długofalowe działanie wymaga długofalowej odpowiedzi. Metody szybkiego relaksowania się mogą być tylko dodatkową pomocą w walce ze stresem.

Jednak aby uzyskać pełne efekty, na co dzień denerwować się rzadziej i mniej dotkliwie lub nawet... w ogóle, należy wprowadzić do codziennej rutyny działania, które wyciszą na dłużej nasz organizm.

Jedną z takich praktyk jest medytacja. Praktyka ta kojarzona zazwyczaj z buddyzmem lub innymi ruchami religijnymi, może być zupełnie świeckim zabiegiem.

Podczas medytacji po prostu skupiamy się na swoim ciele, oddechu i wyciszamy wędrujące myśli.

Kolejną formą na wyciszenie i pozbycie się stresu jest aktywność fizyczna. W zależności od naszych potrzeb możemy skupić się na dość intensywnym treningu, jak bieganie, boks, czy pływanie, ale także wskazane są spokojniejsze formy ruchu jak... joga.

Podczas praktyki jogi kładziemy nacisk na uważność ruchu, obserwacje reakcji ciała na daną pozycję i na oddech, a ten jak już wiemy, jest bezcenny w trakcie procesu uspokajania się.

Zdjęcie Chcesz zachować zdrowie? Ćwicz kilka razy w tygodniu! / 123RF/PICSEL

Warto także zadbać o przebywanie wśród naturalnego środowiska, zwykły spacer po lesie pomoże dotlenić nasz mózg, a dźwięki natury - śpiew ptaków, szum liści - podziałają kojąco na nasze zmysły.

Nie bez znaczenia jest także odpowiednia dieta. Produkty wysoko przetworzone wspierają działanie stresu, powodują dodatkową ospałość, brak sił do działania i przyczyniają się także do powstawania otyłości.

Dieta zbilansowana, bogata w zdrowe tłuszcze, białko i nieco mniejszą ilość węglowodanów doskonale sprawdzi się w wyciszeniu skołatanych nerwów.

Najważniejsze jednak, gdy zauważymy u siebie problem z przewlekłym stresem, większą drażliwość i zdenerwowanie, warto te objawy skonsultować z lekarzem specjalistą, który zaleci także odpowiednią profilaktykę, możliwe badania, a w razie potrzeby - leki.

