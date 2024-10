Króciutkie imię dla wyjątkowego mężczyzny. Jest sprawiedliwy i ma dobre serce

Iwo to sprawiedliwy mężczyzna, którym niestety łatwo manipulować. Zdarza się, że intuicja podpowiada mu właściwe zachowanie, natomiast on lekceważy jej wskazówki i działa zgodnie z własną opinią. Iwo łatwo wpada w kompleksy i długo rozpamiętuje problemy, które go spotykają. Iwo to numerologiczna czwórka. Ostrożnie podchodzi do dobrodziejstw, jakie oferuje mu świat. Stawia na praktyczne rozwiązania, rezygnując z tego, co sugeruje mu serce.