Krwawy Księżyc to określenie na pełnię Księżyca w zaćmieniu. Z Ziemi tarcza zamiast biała lub żółta zdaje się być czerwona albo rdzawo-ruda. Jak pozytywnie wykorzystać energię tego zjawiska? Sprawdź sama.

Krwawy Księżyc - co mówili o nim nasi przodkowie?

Księżyc to jedyny naturalny satelita Ziemi. To piąty co do wielkości obiekt tego typu w całym Układzie Słonecznym. Księżyc jest jedynym ciałem niebieskim, na którym zdołaliśmy postawić ludzką stopę, jednak naszą ciekawość budził znacznie wcześniej. Nim zaczęliśmy zajmować się nim pod kątem naukowym, podobnie jak obiekty oraz zjawiska niewytłumaczalne i tajemnicze, był owiany ludowymi mitami oraz wierzeniami. Ludzie z całego globu wierzyli, że Księżyc oddziałuje nie tylko na pływy morskie, ale także na życie każdego człowieka stąd właśnie przypisywali mu nie raz znaczenia filozoficzne, dzięki czemu stał się istotnym elementem niemal każdej kultury rozwijającej się na Ziemi.

Księżyc budził przede wszystkim podziw, ale często starożytni odczytywali z niego proroctwa, z których zradzał się niepokój. Starożytni astronomowie uznawani w niektórych kulturach za kapłanów, potrafili wykorzystać cykliczność Księżyca tak, aby podporządkować sobie lud. To właśnie z cyklicznością wiązał się najbardziej kult Księżyca. Możemy to zauważyć np. w wierzeniach starożytnych, którzy czcili bóstwa lunarne, czyli uosabiające Księżyc. Tego rodzaju kult był obecny wśród Azteków, Greków czy Rzymian oraz kulturach Azji Mniejszej, Środkowej i Południowej.

Księżyc jest kobietą - wpływ Krwawego Księżyca na kobiety

Co ciekawe, w większości kultur bóstwa lunarne są przedstawiane pod postacią męską, choć przeważająca liczba języków przypisuje słowu ‘księżyc’ rodzaj żeński. Nic dziwnego bowiem ludzkość zawsze jednak podkreślała niezaprzeczalny związek Księżyca z pierwiastkiem żeńskim. Słowianie stworzyli nawet symbol nazywany Lunula, który kształtem przypomina półksiężyc. Swoją nazwę czerpie od dawnego słowa używanego na księżyc, czyli "łuna". Jest to słowo, do dziś zachowane w formie żeńskiej, co dodatkowo podkreśla, że księżyc od zawsze był wiązany z kobietami. Lunula do dziś jest niezwykle popularna wśród kobiet interesujących się elementami i kulturą słowiańską.

Zdjęcie W dawnych czasach kobiety podporządkowały swój rytm życia pod cykl Księżyca, jednak współcześnie nieco się o tym zapomina / 123RF/PICSEL

Związek Księżyca z kobietami jest nieprzypadkowy. Jego obieg wokół ziemi trwa 28 dni, czyli tyle ile średnio trwa prawidłowy cykl menstruacyjny u zdrowej osoby. Kobieta przechodzi przez cykl menstruacyjny dokładnie tak, jak Księżyc przechodzi przez swoje fazy (nów, pierwsza kwarta, pełnia, trzecia kwarta). W dawnych czasach kobiety podporządkowały swój rytm życia pod cykl Księżyca, jednak współcześnie nieco się o tym zapomina. To wielka strata, ponieważ w ten sposób marnuje się nie tylko swój potencjał, ale także pomocną nam energię.

Krwawy Księżyc - jak powstaje?

Słońce zazwyczaj oświetla tylko jedną połowę Księżyca - wyjątek od tej reguły stanowi zaćmienie. Fazy Księżyca wyróżniamy właśnie na podstawie tego, jak wygląda oświetlona część, gdy jest obserwowana z Ziemi. O nowiu mówimy, kiedy strona, którą Księżyc jest zwrócony do Ziemi, nie jest oświetlona. Pełnia natomiast oznacza, że cały widoczny obszar Księżyca jest oświetlany przez Słońce. Księżyc znajduje się wtedy po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce. Może wtedy dojść do szczególnego zjawiska, kiedy naturalny satelita znajduje się dokładnie w jednej linii prostej ze Słońcem i Ziemią, która je rozdziela. Dochodzi wtedy do zaćmienia, ponieważ Ziemia rzuca cień na Księżyc.

Naturalny satelita jest zazwyczaj oświetlany niezmienioną barwą, jednak podczas zaćmienia może zdarzyć się inaczej. Krwawy Księżyc powstaje, kiedy promienie słoneczne załamują się przechodząc przez atmosferę ziemską, nim padną na tarczę. Załamanie czy rozproszenie światła słonecznego może również skutkować pięknymi, czerwonymi zachodami.

Krwawy Księżyc w znaku Skorpiona - co to dla nas oznacza?

Jeśli należysz do osób, które silnie odczuwają oddziaływanie Księżyca, możesz być pewna, że to zaćmienie odczujesz wielopoziomowo - zarówno na poziomie fizycznym jak i emocjonalnym, mentalnym, a także duchowym. Efekty nadchodzących pełni i zaćmienia w Skorpionie będziesz odczuwać nawet przez cały kolejny miesiąc. Majowe zaćmienie Księżyca przyniesie nam zamknięcie spraw, z którymi dotąd nie mogliśmy się uporać oraz zamknięcie pewnych relacji, które - choć teraz bolesne - przyniosą nam później ukojenie. Nie opieraj się swojej naturze, daj prowadzić się wewnętrznemu głosowi, który czuje wezwanie Księżyca w Skorpionie do charakterystycznej dla niego transformacji oraz działania.

Zdjęcie W starożytności księżyc był wyznacznikiem mijającego czasu, a nasi przodkowie szukali w nim wiedzy i mądrości / 123RF/PICSEL

Krwawy Księżyc - kiedy można go oglądać?

Rdzawe bądź czerwone zabarwienie księżyca można podziwiać już od kilku dni, jednak zjawisko Krwawego Księżyca będzie obecne tylko jednej nocy. Pełnia miała miejsce w nocy z 15-16 maja 2022 r. Księżyc znajdował się wtedy w znaku Skorpiona. Wtajemniczeni zapewne wiedzą już, że oznacza to dla nas zmianę. Wyczekuj w swoim życiu punktu zwrotnego - ta pełnia zmieni ścieżki twojej duszy.