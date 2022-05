To będzie tydzień zmian, nowości i długich rozmów. Barany będą musiały wyjaśnić pewne nieporozumienia w związku. Byki czekają szczere rozmowy, a Bliźnięta czekają pewne wyzwania w pracy.

Rakom w tym tygodniu nie wszystko uda się zgodnie z planem, a Rybom aura tego tygodnia zapewni powodzenie.

Co czeka pozostałe znaki zodiaku? Jaki będzie najbliższy tydzień? Co zdradza wróżka Anne? Sprawdźcie!

W naszym serwisie znajdziecie również horoskop dzienny

Horoskop tygodniowy BARAN (na 16 - 22 maja 2022 r.)

Aura tego tygodnia przyniesie spokojniejsze dni. W pracy szef odpuści ci z obowiązkami i nie będzie tak naciskał na natychmiastowe rozwiązania. Zajęte Barany będą starały się wyjaśniać wszelkie nieporozumienia, by stworzyć przyjemniejszą atmosferę. Pod koniec tygodnia staną się bardziej romantyczne. Wolne zaś powinny uważać, by nie przesadzać z ilością towarzyskich zobowiązań.

Horoskop tygodniowy BYK (na 16 - 22 maja 2022 r.)

W tym tygodniu wiele wydarzy się na twoją korzyść. W pracy trudne zadania będą rozwiązane, a szef nie będzie się czepiał z byle powodu. Zajęte Byki będą spędzać więcej czasu w towarzystwie ukochanej osoby. Pozwolą sobie na bardziej otwarte rozmowy i przestaną uciekać przed własnymi emocjami. Wolne zaś poznają kogoś ciekawego, ale szybko odkryją, że ta osoba ich zanudza.

Horoskop tygodniowy BLIŹNIĘTA (na 16 - 22 maja 2022 r.)

Majowa aura przyniesie więcej entuzjazmu. W pracy nie pozwolisz sobie wcisnąć dodatkowych zadań, tylko dlatego, że akurat ktoś inny jest nieobecny. Zajęte Bliźnięta będą domagały się więcej uwagi ze strony partnera. Wolne zaś staną się bardziej przebojowe. W weekend poczujesz osłabienie fizyczne i zapragniesz odpocząć w domu.

Horoskop tygodniowy RAK (na 16 - 22 maja 2022 r.)

W pracy pojawią się niespodziewane opóźnienia, które spowodują zastój w interesach. Zajęte Raki będą musiały się rozmówić z przeszłością, by móc spokojnie budować przyszłość. Wolne zaś nie znajdą czasu na randkę, mimo że będą wylegiwać się na kanapie w wolnym czasie. W weekend zastanów się, co jest twoją pasją i poświęć jej swój wolny czas.

Horoskop tygodniowy LEW (na 16 - 22 maja 2022 r.)

Początek tygodnia nie przyniesie przyjemnych chwil. W pracy wylądujesz na dywaniku u szefa i dostaniesz reprymendę z powodu kilku błahych pomyłek. Zajęte Lwy staną się bardzo zazdrosne i trudno im będzie zrozumieć motywy postępowania partnera, więc wszelkie dyskusje kończyć się będą kłótnią. Wolne zaś spędzą przyjemny czas w towarzystwie nieznajomej osoby.

Horoskop tygodniowy PANNA (na 16 - 22 maja 2022 r.)

W tym tygodniu będziesz spokojniejszy niż zwykle. W pracy wyjaśnią się tajemnicze sprawy czy zbiegi okoliczności, które negatywnie wpływały na twoją pozycję. Zajęte Panny będą praktycznie podchodzić do relacji, transformując miłość na sprawy istotne, a ich zmysł praktyczny zostanie jeszcze bardziej wyostrzony. Wolne zaś marząc o miłości, powinny rozglądać się wokół, bo ktoś wyjątkowy zwróci na nich uwagę.

Horoskop tygodniowy WAGA (na 16 - 22 maja 2022 r.)

Aura tego tygodnia wybudzi cię z zimowego snu, mimo że to już środek wiosny. W pracy zapragniesz się rozwijać i stworzysz sobie nowy kierunek działań. Zajęte Wagi poczują się spokojne i zaczną budować wspólną przyszłość, a nie tylko ją niszczyć swoją zaborczością. Wolne zaś będą radosne, ale bardzo zmienne. W weekend spędzisz fantastyczny czas z kimś z przeszłości.

Horoskop tygodniowy SKORPION (na 16 - 22 maja 2022 r.)

Już od samego poniedziałku skupiony będziesz na obowiązkach zawodowych. W pracy pojawiają się zmiany, którymi będziesz się bardzo przejmował, bo nie byłeś na nie przygotowany. Zajęte Skorpiony wyzwolą z siebie więcej emocji, niestety nie zawsze będą one pozytywne. Wolne zaś raczej będą miały ochotę na zabawę niż poszukiwanie miłości życia.

Horoskop tygodniowy STRZELEC (na 16 - 22 maja 2022 r.)

Początek tygodnia przyniesie zaskakujące sytuacje. W pracy trudno ci będzie dostosować się do zmieniających się okoliczności, które pojawiły się nagle. Zajęte Strzelce będą starały się wyjaśnić problemy przeszłości, jednak ich nacisk, że to one mają rację może irytować partnera. Wolne będą miały szczęście, bo na ich drodze pojawi się ktoś niezwykle interesujący.

Horoskop tygodniowy KOZIOROŻEC (na 16 - 22 maja 2022 r.)

Czeka cię przyjemny tydzień. W pracy zabierzesz się za zaległe obowiązki i doskonale sobie z nimi poradzisz. Zajęte Koziorożce będą mniej krytyczne wobec zachowań partnera, co przyczyni się do poprawienia relacji i wyjaśnienia nieporozumień. Wolne zaś skupią się na poznawaniu ludzi jednak niekoniecznie znalezieniu konkretnej osoby. W weekend doskonale odpoczniesz w plenerze.

Horoskop tygodniowy WODNIK (na 16 - 22 maja 2022 r.)

W tym tygodniu spotkasz się z pozytywną energią. W pracy ludzie będą do ciebie lgnąć, a telefony będą dzwonić. Zajęte Wodniki, mimo że mają wiele do zrobienia, nie zapomną o potrzebach partnera i zrealizują to, co mu obiecały. Wolne zaś będą miały sporo okazji, by umówić się z kimś sympatycznym na kawę bez zobowiązań. W weekend spodziewaj się najazdu znajomych na chatę. Warto mieć jakieś mrożonki!.

Horoskop tygodniowy RYBY (na 16 - 22 maja 2022 r.)

W pracy nawet jeśli nie będziesz się starał, to i tak wszystko będzie układało się zgodnie z twoim planem, a pod koniec tygodnia ktoś wpływowy poprze twoją osobę. Zajęte Ryby będą częściej się bawić i śmiać oraz więcej czasu spędzać wspólnie w łóżku. Wolne zaś muszą uważać, bo może im się trafić ciekawy podrywacz, który poza seksualnością i słowami niewiele ma do zaoferowania.