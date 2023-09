Spis treści: 01 Horoskop na nów księżyca we wrześniu dla wszystkich znaków zodiaku Koniec retrogradacji Merkurego i nowy rok astrologiczny. Nie przegap tej daty

Aby pobudzić kreatywny kocioł, kluczowe pytanie, jakie możesz sobie zadać, brzmi: "w jaki sposób ten cel służy szerszemu obrazowi mojej przyszłej trajektorii?" Gdy podwoisz szczegóły, otrzymasz paliwo potrzebne do skupienia uwagi na ścieżce bez spekulacji na temat śladów kogokolwiek innego.

Nów w Pannie jest idealnym czasem, by zastanowić się nad tym, czy na pewno w twoim życiu panują staranność i dyscyplina. Czy na pewno pochylasz się nad tym, co ważne, z należytą uważnością? Kolejna sprawa na czas nowiu - czy nie jesteś dla siebie zbyt srogim krytykiem? Doceniaj własne wysiłki, nagradzaj się, bez względu na to, jak mały (twoim zdaniem) jest ten sukces.

Horoskop na nów księżyca we wrześniu dla wszystkich znaków zodiaku

Zdjęcie Nów Księżyca w Pannie. Co to oznacza dla twojego znaku zodiaku? / 123RF/PICSEL

Baran: Z jednej strony nów w Pannie popycha cię do reorganizacji priorytetów i zaprowadzenia porządku w twojej przestrzeni. Z drugiej strony, prosi cię o przejęcie odpowiedzialności za ogólny stan zdrowia i dobre samopoczucie. To świetny moment na tworzenie granic. Cofnij się o krok i poćwicz pozwalanie innym odnaleźć swoją ścieżkę, podczas gdy ty odkryjesz własną.

Byk: Księżyc w nowiu w Pannie, pobudza twój sektor kreatywny i romantyczny. Spróbuj włączyć niektóre swoje artystyczne pragnienia do rytuałów samoopieki. Nadal odczuwasz nostalgię po lecie? Pamiętaj, że przeszłość cię nie definiuje. Idź swoją, zagrzebaną głęboko, artystyczną ścieżką, doprowadzi cię w dobre miejsce.

Bliźnięta: To dla ciebie spokojny czas, a najważniejsze okażą się sprawy osobiste. Poczujesz potrzebę zastanowienia się nad tym, czego potrzebujesz, aby czuć się bezpiecznie. Dobry czas jest blisko i jedyne, czego potrzebujesz, to słuchać i medytować nad tym, co sprawia ci najwięcej radości, gdy jesteś sam.

Rak: Zachowaj zdrowy rozsądek, jeśli chodzi o komunikację, Raku. Być może zauważasz pewien niepokój, dlatego teraz ważniejsze niż kiedykolwiek jest logiczne myślenie i unikanie nadmiernego krytykowania innych. Księżyc w nowiu w Pannie zaprasza cię do praktykowania rytuałów skupiających się zarówno na twoich słabych stronach, jak i wrażliwości. Obserwuj i wysłuchuj, ale pamiętaj, aby nie brać niczego zbyt osobiście.

Lew: Księżyc w nowiu popycha cię do zmiany nawyków związanych z wydawaniem pieniędzy. Przypomina ci także o twojej własnej wartości. Pamiętaj, aby już teraz ćwiczyć współczucie dla siebie. Możesz także przejrzeć swój budżet i ustalić granice finansowe - ta droga kanapa może chwilę poczekać. Nastawienie na obfitość zaczyna się od skupienia i ćwiczenia wdzięczności za to, co aktualnie masz.



Panna: Ta lunacja jest dla ciebie bardzo transformacyjna. Teraz wprowadzasz w życie wszystkie pomysły i marzenia. Zwróć uwagę na to, na punkcie czego masz obsesję i o czym za dużo myślisz i spróbuj to odrzucić na rzecz prostoty.

Polecamy: Najgorsi mężowie wśród wszystkich znaków zodiaku. Życie z nimi to nie bajka

Zdjęcie Księżyc w nowiu / Benjamin Voros / Unsplash

Waga: Cofasz się o krok, aby rozpakować osobisty bagaż. Jesteś całkowicie skupiony na życiu towarzyskim, ale księżyc w nowiu pomaga ci także dostrzec wartość bycia solo. To doskonały moment, aby zwolnić i spróbować zrozumieć swoje myśli i emocje oraz docenić poczynione postępy.

Skorpion: Księżyc w nowiu przypomina ci, że możesz polegać na innych, pomogą ci. To czas poznawania nowych osób. To czas nowych projektów, ambitnych celów. Bierz mądrość od innych, ale też dziel się swoją.

Strzelec: Poczujesz pokusę postawienia wszystkiego na jedną kartę i całkowitej zmiany swojego życia zawodowego. Ale zamiast działać po swojemu bez względu na konsekwencje, postaraj się znaleźć w sobie odrobinę cierpliwości. Chroń swoją energię i planuj swoje sprawy powoli. Pamiętaj, że życie to maraton, nie sprint.



Koziorożec: Będziesz chciał wyjść poza swoją strefą komfortu. Niezależnie od tego, czy przyjmujesz nową filozofię, czy odkrywasz nowe miejsca, ten księżyc w nowiu pomaga ci poszerzyć horyzonty. To zadanie zaczyna się od zrozumienia, że nie musisz nikomu nic udowadniać. Twoja wartość zaczyna się od Ciebie i Twojej istoty, a wszystkie Twoje wyróżnienia są nagrodami specjalnymi".



Wodnik: Nadchodzą radykalne zmiany, ale największą lekcją, jaką odbierzesz, będzie to, jak zrównoważyć swoje wspieranie innych z dbaniem o swój dobrostan. Nie ma nic złego w byciu egoistą, szczególnie jeśli chodzi o dbanie o siebie i samodoskonalenie.



Ryby: Twoje relacje są teraz w centrum uwagi. Będziesz mieć zdolność przewidywania, uda ci się oddzielić prawdę o swoim związku od jego romantycznej wizji, którą żyjesz. Masz tendencję do narzucania innym niemożliwych do osiągnięcia standardów, dlatego jest to dobry moment, aby zburzyć te mury i pogodzić się z tym, co prawdziwe.

