Osoby zajmujące się ezoteryką zwracają uwagę, że larimar usuwa blokady energetyczne i ma zdolność leczenia różnego rodzaju bólu w ciele.

Noszenie biżuterii z larimarem ułatwia kontakt z aniołami oraz duchowymi przewodnikami. Chroni przed relacjami z fałszywymi ludźmi i pomaga lepiej rozpoznać intencje innych osób.

Kolczyki lub bransoletka ozdobiona larimarem to doskonała opcja prezentowa dla osób pracujących głosem. Ułatwia komunikację i koi częste bóle gardła.

Gdzie występuje larimar?

Larimar jest minerałem występującym wyłącznie na terenie Dominikany. Jego barwa przechodzi od bieli, poprzez kolor ciemnoniebieski, aż do odcieni zielonego. Im bardziej błękitny kamień, tym jego wartość wzrasta. Z racji tego, że można dostać je jedynie w jednym miejscu na świecie, ich cena bywa dość wysoka.

Ten wyjątkowy niebieski kamień to nic innego jak pektolit, czyli skała złożona z sodu oraz krzemianów wapnia. Pektolity bez trudu spotkamy w wielu zakątkach, jednak tylko larimar zachwyca żywym błękitem. Barwa kamienia jest wynikiem zastąpienia wapnia atomami miedzi, a powstał on prawdopodobnie w wyniku erozji wulkanu, jeszcze w czasach miocenu. Po raz pierwszy odnaleziono go w południowo-zachodnim regionie górskim, oddalonym kilka kilometrów od Morza Karaibskiego.

Właściwości błękitnego kamienia

Zdjęcie Larimar wspomaga rozwój zawodowy / 123RF/PICSEL

Larimar uznaje się za kamień mający pozytywny wpływ na utrzymanie poczucia wewnętrznego spokoju oraz poprawienie komfortu życiowego. Dedykuje się go przede wszystkim osobom walczącym z przewlekłymi stanami lękowymi. Pomaga odsuwać poczucie strachu, a także bezpiecznie otworzyć się na otaczający świat oraz ludzi. Biżuteria z larimarem przyda się pracownikom wielkich korporacji, którzy każdego dnia na swoich barkach dźwigają ciężar goniących terminów i licznych obowiązków.

Ludzie bojący się zawalczyć o siebie i własne dobro docenią poczucie odwagi, jakie dodaje larimar. Wyraźnie odczują, że ponownie wzięli życie w swoje ręce. Kamień ma przypominać, że jesteśmy kowalami własnego losu i to wyłącznie od nas zależy, w jaki sposób go ukształtujemy. Noszenie przy sobie larimaru polepsza umiejętność rozwiązywania sporów i konfliktów, ale także pomaga utrzymać stalowe nerwy przy projektach i przedsięwzięciach, wymagających pracy w skupieniu oraz pod presją czasu.

Rozprawienie się z negatywnymi myślami często nie jest łatwym zadaniem. Larimar ekspresowo odgania od nas złą energię, wspierając pracę nad rozwojem osobistym. Pomaga odrzucić dotychczasowe schematy i odnaleźć siebie. Wzmacnia pozytywną aurę, która poprawia nastrój i pomaga przybrać lepsze nastawienie. Mówi się, że larimar ma zdolność stymulowania czakry gardła, trzeciego oka oraz korony. Emanuje pozytywną energią miłości, uzdrowienia i przebaczenia.

Jak sprawdzić, czy larimar jest prawdziwy?

Oryginalny okaz larimaru jest niemalże mętny, zamglony i całkowicie nieprzezroczysty. Nie ma możliwości, by naturalne światło przeszło przez kamień na drugą stronę. Bardzo wiarygodne podróbki najczęściej wykonuje się ze zwykłego szkła lub barwionych agatów. Chcąc dowieść jego prawdziwości, najlepiej podnieść kamień i umieścić go pod światło. Jeśli nie przedostaną się przez niego promienie, bezspornie mamy do czynienia z larimarem.

Zastosowanie larimaru w medycynie niekonwencjonalnej

Zdjęcie Noszenie larimaru przy ciele wspomaga procesy trawienne i przyspiesza zdrowe odchudzanie / 123RF/PICSEL

Ze względu na liczne właściwości lecznicze, osoby chętnie praktykujące medycynę niekonwencjonalną często sięgają po larimar. Przekonują o jego pozytywnym działaniu na cały organizm. Kamień zdaje się mieć zdrowotny wpływ przede wszystkim na:

układ kostny - wzmacnia kości od wewnątrz, rozprawia się z nawracającymi bólami stawów oraz kręgosłupa. U dzieci stosuje się go jako naturalny symulator prawidłowego wzrostu;

- wzmacnia kości od wewnątrz, rozprawia się z nawracającymi bólami stawów oraz kręgosłupa. U dzieci stosuje się go jako naturalny symulator prawidłowego wzrostu; układ pokarmowy - wspomaga pracę jelit oraz żołądka, wspierając przy tym także procesy trawienne. Działa regenerująco na wątrobę i oczyszcza organizm z nagromadzonych w nim toksyn, pobudzając i przyspieszając proces odchudzania;

- wspomaga pracę jelit oraz żołądka, wspierając przy tym także procesy trawienne. Działa regenerująco na wątrobę i oczyszcza organizm z nagromadzonych w nim toksyn, pobudzając i przyspieszając proces odchudzania; układ oddechowy - odpowiada za regulowanie pracy płuc, ułatwia leczenie i łagodzenie bólów gardła oraz pomaga uporać się z zapaleniem migdałków;

- odpowiada za regulowanie pracy płuc, ułatwia leczenie i łagodzenie bólów gardła oraz pomaga uporać się z zapaleniem migdałków; układ nerwowy - usprawnia pracę mózgu i łagodzi uporczywe bóle głowy, a także migreny.

Pielęgnacja biżuterii z larimarem

By jak najdłużej zachował nie tylko swój niezwykły wygląd, ale także liczne właściwości, larimar powinien być regularnie oczyszczany pod letnią i bieżącą wodą. Do tego celu wykorzystujemy także miękką szczoteczkę oraz łagodne mydło. W ten sposób pozbędziemy się zabrudzeń. Na koniec wystarczy osuszyć biżuterię miękką szmatką.

W kolejnym kroku rozładowuje się larimar przy użyciu hematytu, a ponownie ładuje w odpowiednio nasłonecznionych miejscach. Podczas tego procesu warto wspomóc się także kryształami górskimi. Osoby zajmujące się ezoteryką doradzają, by nosić kamień bezpośrednio przy ciele, najlepiej w postaci wisiorka, lub zwyczajnie włożony do kieszeni spodni, marynarki lub kurtki.

