Baran

Najważniejszy jest dla nich powszechny spokój. Nawet kosztem własnego Mężczyzna spod znaku Barana jest bardzo ambitny, odważny, niezależny i szczery. Ma własne zdanie, którego chętnie broni, jest wojowniczy, a czasem nawet skłonny do ekstremalnych zachowań. Jest również egocentryczny, niecierpliwy, niedelikatny i impulsywny - te cechy sprawiają, że otwiera listę najgorszych mężów wśród wszystkich znaków zodiaku!

Wrodzona impulsywność sprawia, że Baran bardzo szybko się zakochuje - gdy tylko upatrzy sobie "ofiarę", natychmiast rusza "do ataku". To typowy podrywacz, który zazwyczaj bez problemu dostaje to, czego pragnie.

Zaobrączkowany Baran nie znosi jednak rutyny - jego związek musi być więc wciąż fascynujący i pełen wrażeń. Szare życie rodzinne nie jest jego marzeniem - gdy tylko zostanie w nie uwikłany, szybko się wycofa!

Lew

Zodiakalny Lew ma mnóstwo zalet - jest pewny siebie, ambitny, lojalny i umie przewodzić ludziom. Niestety, jest także apodyktyczny, egoistyczny, uparty, a nawet próżny. Mąż spod tego znaku jest więc dla kobiety sporym wyzwaniem.

Zacznijmy od tego, że Lew nie spieszy się do ustatkowania - woli skoncentrować się na sobie i swoich pasjach, imprezach, podróżach i poznawaniu wciąż nowych osób. Lew odkłada małżeństwo na później, więc często można spotkać kawalerów spod tego znaku zodiaku dobiegających już czterdziestki, a czasem nawet pięćdziesiątki.

Lew jest bardzo kochliwy i szybko angażuje się w nową relację. Niestety, nawet małe trudności i przeszkody skutecznie go płoszą, więc trudno zaprowadzić go przed ołtarz, a później skutecznie zatrzymać w domu.

Skorpion

Skorpion to jeden z najciekawszych znaków zodiaku - jest dynamiczny, przenikliwy, nieustępliwy, zaradny, spostrzegawczy i namiętny. Jest jednak także bardzo mściwy, pamiętliwy, zazdrosny, a nawet obsesyjny i zaborczy. Skorpion nie dopuszcza żadnych kompromisów - kocha i nienawidzi całym sercem.

Miłość jest dla Skorpiona jedną z najważniejszych rzeczy w życiu. Kiedy kocha, nic nie jest w stanie stanąć na drodze jego uczuciu. Skorpion nie jest w stanie żyć bez bliskości drugiego człowieka, a ukochana osoba jest dla niego jak powietrze. Niestety, bywa mężem chorobliwie zazdrosnym i zaborczym, więc naprawdę trudno z nim wytrzymać!

