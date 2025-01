Który znak zodiaku do ciebie pasuje?

a) Ambicję i determinację b) Ciepło i lojalność c) Humor i spontaniczność d) Spokój i stabilność

2. Jaka jest twoja wymarzona randka? a) Ekscytująca przygoda, jak wspinaczka czy escape room b) Romantyczna kolacja przy świecach c) Spontaniczna wyprawa na festiwal lub koncert d) Spacer w naturze i długie rozmowy

3. Jak radzisz sobie z konfliktami? a) Konfrontujesz problem i szukasz rozwiązania b) Starasz się załagodzić sytuację c) Czasem uciekasz od problemu, by ochłonąć d) Preferujesz unikanie konfliktów

4. Co cię najbardziej motywuje? a) Osiąganie celów i sukcesy b) Relacje i miłość c) Nowe przygody i doświadczenia d) Harmonia i bezpieczeństwo

5. Który z żywiołów najlepiej do ciebie pasuje? a) Ogień b) Woda c) Powietrze d) Ziemia

6. Jak opisaliby cię przyjaciele? a) Pewny siebie i pełen energii b) Wrażliwy i empatyczny c) Wesoły i towarzyski d) Odpowiedzialny i godny zaufania

7. Jak radzisz sobie z niepewnością w życiu? a) Podejmujesz wyzwanie i działasz b) Szukasz wsparcia u bliskich c) Starasz się odwrócić uwagę, robiąc coś ekscytującego d) Trzymasz się rutyny i planu

Jakie znaki zodiaku pasują do siebie?

Jakie znaki zodiaku pasują do siebie? 123RF/PICSEL

Policz, które odpowiedzi (a, b, c, d) zaznaczyłaś najczęściej, aby zobaczyć, jakie znaki najlepiej do ciebie pasują. Test potraktuj oczywiście jak zabawę. Jest wiele przypadków, w których znaki zodiaku, które według astrologów nie pasują do siebie, tworzą związki idealne.