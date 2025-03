Ma słowiański rodowód. Imię to w Polsce nosi ponad 12 tys. kobiet

Mieczysława to kobieta, która nie boi się mówić tego, co myśli. Jej cięty język i riposta potrafią zaskoczyć, a czasem nawet… zranić. Jaka jest, poza tym, że bywa bardzo bezpośrednia? Czy odnajdzie się w pracy w grupie? Sprawdź, co wyróżnia Mietkę spośród innych kobiet!