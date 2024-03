Maj napełni zodiakalne Bliźnięta pozytywną energią. Po miesiącach ciężkiej pracy wreszcie przyjdzie do ciebie chwila wytchnienia i poczujesz prawdziwe szczęście. Pozwoli ci to na świeże spojrzenie i przemyślenie pewnych sprawy. Być może wpłynie to na twoje relacje romantyczne.