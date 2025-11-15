Spis treści: Brzydki zapach w lodówce: skąd się bierze? Jak pozbyć się brzydkiego zapachu z lodówki? Domowe sposoby zawsze działają: lodówka będzie pachnieć

Brzydki zapach w lodówce: skąd się bierze?

Czasami nie trzeba zbyt długo zastanawiać się, skąd brzydki zapach wziął się w lodówce. Wystarczy włożyć do jej wnętrza jakiś produkt spożywczy, przestawić go w głąb i o nim zapomnieć, a po kilku dniach nasz nos wyczuje problem. Ponadto nieporządek i brud oraz zapominalstwo w czyszczeniu może potęgować nieprzyjemny zapach.

Czasami zaś, nawet starania nie są w stanie uchronić naszą lodówkę przed brzydkim zapachem. Wystarczy włożyć do niej aromatyczne produkty, takie jak np. mięso, wędliny albo solidnie przyprawione potrawy, które ugotowaliśmy np. na dwa dni. Nieprzyjemny zapach może unosić się długo, co powinno nas skłonić do sprzątania w lodówce.

Pamiętajmy o tym, że wnętrze lodówki nie może mieć brzydkiej woni, ponieważ ona szybko przenika do potraw i innych produktów, przez co nie tylko mogą się szybciej zepsuć, ale także przejmą ich zapachy i stracą swoje najlepsze właściwości.

Jak pozbyć się brzydkiego zapachu z lodówki?

Skórki cytryny szybko rozprawiają się z brzydkim zapachem africaimages.com (Olga Yastremska, Africa Images) 123RF/PICSEL

Brzydki zapach w lodówce? Można się nie tylko przed nim uchronić, ale także szybko się pozbyć. W takich sytuacjach najlepiej polegać na metodach naturalnych i ekologicznych, ponieważ mamy do czynienia z żywnością. W połączeniu z faktem, że rozwiązanie jest darmowe, to mamy do czynienia z sytuacją idealną. Jeśli obieramy cytrynę do herbaty, to nie trzeba wyrzucać skórek do kosza - lepiej wsadzić je do lodówki!

Skórki cytrusów można pokroić i umieścić luzem pomiędzy produktami na półkach, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby je posiekać lub pokroić na mniejsze kawałki, wsypać do pojemnika i schować w urządzeniu.

Skórki cytrusów szybko neutralizują nieprzyjemną woń w lodówce, a obecność olejków eterycznych sprawia, że wnętrze urządzenie pachnie świeżo. Aby efekt był trwały, trzeba pamiętać o jednym niuansie: aby skórki z cytryny faktycznie zadziałały w lodówce, muszą być wymieniane co kilka dni.

Domowe sposoby zawsze działają: lodówka będzie pachnieć

Mielona kawa w lodówce szybko neutralizuje nieprzyjemne zapachy 123RF/PICSEL

Nie wszyscy obierają cytrusy, tak samo, jak nie każdy ma je pod ręką zawsze. Jeśli zapach z lodówki silnie daje się odczuć, ale nie mamy owocowych obierek, to można sięgnąć po inne domowe sposoby, aby w lodówce nie było czuć fetoru. Co wykorzystać w zamian? Na brzydki zapach w lodówce działa fenomenalnie kawa: wystarczy ziarna zmielić (albo sięgnąć już po mieloną), wsypać jedną łyżkę na spodeczek albo talerzyk i umieścić w lodówce. Nie dość, że kawa szybko pochłonie brzydką woń, to na dodatek wypełni wnętrze przyjemnym aromatem.

Innym środkiem, który szybko chłonie zapachy, jest soda oczyszczona. Podobnie, jak w przypadku kawy: jedna solidna łyżeczka na spodeczku szybko zniweluje brzydki zapach. Trzeba tylko pamiętać, że soda oczyszczona sama jest neutralna, więc nie odda do wnętrza lodówki swojego aromatu.

Niezależnie od tego, którą z metod wybierzemy, musimy pamiętać, o częstej wymianie kawy, jak i sody oczyszczonej, aby w lodówce nie pojawiały się brzydkie zapachy.

Poznaj sprawdzone triki na sprzątanie i porządkowanie przestrzeni bez stresu. Od praktycznych porad po szybkie metody na czysty i przytulny dom. Więcej wskazówek znajdziesz na kobieta.interia.pl/porady

Sprzątanie nigdy nie było prostsze i przyjemniejsze Canva Pro INTERIA.PL

Zdanowicz pomiędzy wersami: Odc. 151: Małgorzat Serafin INTERIA.PL