Spis treści: "Kawa nie sprzyja zdrowiu serca" Przełomowe wyniki badań? Kawa nie taka straszna, jak ją ocenialiśmy

"Kawa nie sprzyja zdrowiu serca"

Picie kawy to dla jednych codzienny rytuał, dla innych - zagrożenie, które rzekomo "obciąża serce". Ile razy słyszeliśmy, że kofeina podnosi ciśnienie, przyspiesza tętno i lepiej jej unikać, zwłaszcza jeśli ma się problemy z rytmem serca? Naukowcy postanowili sprawdzić to twierdzenie i przyjrzeć się dokładniej, jaki wpływ ma kofeina na serca osób z utrwalonym migotaniem przedsionków lub trzepotaniem przedsionków w wywiadzie, którzy byli przygotowywani do kardiowersji elektrycznej (czyli przywrócenia prawidłowego rytmu serca).

Przełomowe wyniki badań?

W badaniu, opublikowanym 9 listopada br. w prestiżowym czasopiśmie JAMA, wydawanym przez Amerykańskie Towarzystwo Medyczne, części ochotników z zaburzeniami rytmu serca kazano całkowicie odstawić kawę, innym zaś pozwolono nadal ją pić. Przez pół roku badacze obserwowali, jak reaguje ich serce. Wyniki mocno zaskoczyły zarówno uczestników, jak i lekarzy, którzy od lat powtarzali: "Kawa? Lepiej nie, bo szkodzi zdrowiu/podnosi ciśnienie/powoduje bezsenność/obciąża serce". Wygląda na to, że większość tych uparcie powtarzanych tez nie ma pokrycia w rzeczywistości, a kawa może wręcz być sprzymierzeńcem dobrego zdrowia i samopoczucia, także seniorów.

Szczególnie seniorzy są ostrzegani przed negatywnym wpływem kawy na ich zdrowie 123rf.com 123RF/PICSEL

W eksperymencie o nazwie DECAF ("Does Eliminating Coffee Avoid Fibrillation?") wzięło udział około 200 osób (średnia wieku 69 lat), większość stanowili mężczyźni. Pierwsza połowa badanych musiała całkowicie zrezygnować z kawy i wszelkich produktów zawierających kofeinę, a druga połowa miała wypijać co najmniej jedną filiżankę kawy dziennie. Przez sześć miesięcy dokładnie badano ich stan zdrowia i sprawdzano, czy u kogoś ponownie pojawi się arytmia. Kardiolog Krzysztof Tomczyk za pośrednictwem platformy X udostępnił zadziwiające wyniki tego badania i skomentował je słowami: "Badacze byli okrutni! 100 osób miało zakaz spożywania kawy przez 6 miesięcy! I co wyszło? Że nie wyszło im to na zdrowie..." Jak to możliwe?

Rozwiń

Kawa nie taka straszna, jak ją ocenialiśmy

O odpowiedniej porze, w odpowiedniej ilości i bez zbędnych dodatków, kawa może być sprzymierzeńcem zdrowia 123RF 123RF/PICSEL

Zaskakujące odkrycie, że kawa niekoniecznie stanowi zagrożenie dla osób z migotaniem/trzepotaniem przedsionków, to nie wszystko. W grupie osób, która jej nie piła, nawrót zaburzeń rytmu pojawiał się częściej (64 proc.) niż u osób, które codziennie sięgały po filiżankę espresso czy americano (47 proc.). To nie znaczy, że można pić kawę "litrami", ale że umiarkowane spożycie nie musi szkodzić, a w niektórych przypadkach może wręcz wspierać serce. Czy czeka nas więc "rewolucja" w zaleceniach lekarskich? Czas pokaże. Nie jest to bowiem pierwsze badanie naukowe "odczarowujące" kawę i ukazujące, że jej działanie może być o wiele szersze i bardziej prozdrowotne, niż się nam do tej pory wydawało. O ile wiemy o jakiej porze, jak dużo i w jakich połączeniach należy spożywać kawę, może ona być dobrym dodatkiem codziennej diety i być wsparciem serca oraz kluczem do długowieczności. Kawa nie musi być wrogiem serca - o ile pijemy ją z głową i słuchamy własnego ciała.

Podobał ci się ten artykuł? Zobacz więcej praktycznych porad i inspiracji w serwisie kobieta.interia.pl - codziennie coś nowego.

"Ewa gotuje": Bryndziołki. Pierogi z bryndzą i oscypkiem Polsat