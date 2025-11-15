Lekarze sprawdzili, jak kawa wpływa na serce. Efekt? Nie taki, jak może się zdawać

Natalia Jabłońska

Od lat słyszymy, że kawa szkodzi sercu. Jedni bez niej nie potrafią zacząć dnia, inni z lękiem ją odstawiają, słysząc takie zalecenia. Ale co, jeśli opierają się one na błędnym przekonaniu? W najnowszym badaniu naukowcy postanowili sprawdzić, co naprawdę dzieje się z sercem, gdy odstawimy kofeinę.

Czy często powielana teza, że kawa szkodzi sercu jest prawdą?
Czy często powielana teza, że kawa szkodzi sercu jest prawdą?/123rf.com123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. "Kawa nie sprzyja zdrowiu serca"
  2. Przełomowe wyniki badań?
  3. Kawa nie taka straszna, jak ją ocenialiśmy

"Kawa nie sprzyja zdrowiu serca"

Picie kawy to dla jednych codzienny rytuał, dla innych - zagrożenie, które rzekomo "obciąża serce". Ile razy słyszeliśmy, że kofeina podnosi ciśnienie, przyspiesza tętno i lepiej jej unikać, zwłaszcza jeśli ma się problemy z rytmem serca? Naukowcy postanowili sprawdzić to twierdzenie i przyjrzeć się dokładniej, jaki wpływ ma kofeina na serca osób z utrwalonym migotaniem przedsionków lub trzepotaniem przedsionków w wywiadzie, którzy byli przygotowywani do kardiowersji elektrycznej (czyli przywrócenia prawidłowego rytmu serca).

Przełomowe wyniki badań?

W badaniu, opublikowanym 9 listopada br. w prestiżowym czasopiśmie JAMA, wydawanym przez Amerykańskie Towarzystwo Medyczne, części ochotników z zaburzeniami rytmu serca kazano całkowicie odstawić kawę, innym zaś pozwolono nadal ją pić. Przez pół roku badacze obserwowali, jak reaguje ich serce. Wyniki mocno zaskoczyły zarówno uczestników, jak i lekarzy, którzy od lat powtarzali: "Kawa? Lepiej nie, bo szkodzi zdrowiu/podnosi ciśnienie/powoduje bezsenność/obciąża serce". Wygląda na to, że większość tych uparcie powtarzanych tez nie ma pokrycia w rzeczywistości, a kawa może wręcz być sprzymierzeńcem dobrego zdrowia i samopoczucia, także seniorów.

Grupa starszych osób siedzi razem przy stole w kawiarni, rozmawia oraz pije kawę, panuje przyjazna atmosfera, a wszyscy są uśmiechnięci.
Szczególnie seniorzy są ostrzegani przed negatywnym wpływem kawy na ich zdrowie123rf.com123RF/PICSEL

W eksperymencie o nazwie DECAF ("Does Eliminating Coffee Avoid Fibrillation?") wzięło udział około 200 osób (średnia wieku 69 lat), większość stanowili mężczyźni. Pierwsza połowa badanych musiała całkowicie zrezygnować z kawy i wszelkich produktów zawierających kofeinę, a druga połowa miała wypijać co najmniej jedną filiżankę kawy dziennie. Przez sześć miesięcy dokładnie badano ich stan zdrowia i sprawdzano, czy u kogoś ponownie pojawi się arytmia. Kardiolog Krzysztof Tomczyk za pośrednictwem platformy X udostępnił zadziwiające wyniki tego badania i skomentował je słowami: "Badacze byli okrutni! 100 osób miało zakaz spożywania kawy przez 6 miesięcy! I co wyszło? Że nie wyszło im to na zdrowie..." Jak to możliwe?

Kawa nie taka straszna, jak ją ocenialiśmy

Ręka kobiety nalewająca czarną kawę z dzbanka do białego kubka, kuchenne tło lekko rozmyte, kobieta ubrana w żółtą bluzkę i ozdobną bransoletkę.
O odpowiedniej porze, w odpowiedniej ilości i bez zbędnych dodatków, kawa może być sprzymierzeńcem zdrowia123RF123RF/PICSEL

Zaskakujące odkrycie, że kawa niekoniecznie stanowi zagrożenie dla osób z migotaniem/trzepotaniem przedsionków, to nie wszystko. W grupie osób, która jej nie piła, nawrót zaburzeń rytmu pojawiał się częściej (64 proc.) niż u osób, które codziennie sięgały po filiżankę espresso czy americano (47 proc.). To nie znaczy, że można pić kawę "litrami", ale że umiarkowane spożycie nie musi szkodzić, a w niektórych przypadkach może wręcz wspierać serce. Czy czeka nas więc "rewolucja" w zaleceniach lekarskich? Czas pokaże. Nie jest to bowiem pierwsze badanie naukowe "odczarowujące" kawę i ukazujące, że jej działanie może być o wiele szersze i bardziej prozdrowotne, niż się nam do tej pory wydawało. O ile wiemy o jakiej porze, jak dużo i w jakich połączeniach należy spożywać kawę, może ona być dobrym dodatkiem codziennej diety i być wsparciem serca oraz kluczem do długowieczności. Kawa nie musi być wrogiem serca - o ile pijemy ją z głową i słuchamy własnego ciała.

