Jedynka - bądź mądrym i empatycznym liderem

Może pamiętasz, jak łatwo przychodziło ci wymyślanie nowych gier, rozdawanie ról w zabawach czy prowadzenie " odkrywczych wypraw" po okolicy? To nie był przypadek. Twoja dusza od początku wiedziała, że przyszła na świat, by przewodzić - ale nie jako tyran, lecz jako inspirujący lider.

Sierpień przypomina ci, numerologiczna jedynko, że prawdziwe przywództwo wymaga nie tylko siły i determinacji, ale przede wszystkim mądrości i empatii.

Dwójka - opiekuj się słabszymi

Numerologiczne dwójki jako dzieci często bawiły się w dom, opiekowały młodszym rodzeństwem lub przygarniały bezdomne zwierzęta. Jeśli jesteś pod wpływem tej liczby, ta wrażliwość na cierpienie była i jest twoim darem.

Sierpień ponownie wskazuje ci, że twoją misją jest opiekowania się tymi, którzy sami nie mogą o siebie zadbać. Nadal masz do tego predyspozycje - choć ukryły się one za dorosłymi obowiązkami i codziennym pośpiechem.

Trójka - twórz wokół siebie piękno

Jeśli twoją liczbą życia jest trójka, zapewne już w dzieciństwie zdarzało ci się słyszeć "masz niezwykłą wyobraźnię", "śliczny rysunek" albo "ty zawsze znajdziesz sposób na zabawę". Te słowa, wypowiedziane przez bliskich, były pierwszym potwierdzeniem twojej artystycznej, kreatywnej duszy.

Sierpień pomoże ci zrozumieć, że twoją misją jest pokazanie ludziom piękna w każdym dniu. W tym miesiącu możesz znowu odkryć, że twórczość jest najlepszym lekarstwem na szarość codzienności.

Czwórka - czuwaj nad sprawiedliwością i prawdą

Czwórki już od najmłodszych lat uważnym okiem obserwowały świat i reagowały, gdy ktoś łamał zasady. Czy wszyscy dostali po równo cukierków? Czy ktoś kłamał lub oszukiwał podczas zabawy? Małe numerologiczne czwórki pilnie strzegły sprawiedliwości!

Była to zapowiedź twojej życiowej misji. Sierpień zachęca cię do zastanowienia, czy w dorosłym życiu ciągle masz odwagę mówienia prawdy? I czy nadal wierzysz, że jeden człowiek może zmienić świat na bardziej sprawiedliwy?

Piątka - ucz radości

Numerologiczna piątka, jako dziecko wymyślała najciekawsze zabawy, organizowała przedstawienia dla rodziny i zawsze znajdowała sposób na uśmiech - nawet w trudnych momentach.

Sierpniowe energie pomogą ci zrozumieć, że twoja zdolność do przynoszenia radości to narzędzie do duchowego uzdrawiania. Twoja misja to pokazanie ludziom, że życie może być szczęśliwe i że każdy dzień przynosi nowe powody do uśmiechu.

Twoja liczba życia a przesłanie z dzieciństwa. Sierpień może odkryć stare prawdy 123RF/PICSEL

Szóstka - stwórz dom otwarty dla każdego

Numerologiczne szóstki jako dzieci urządzały "domy" pod stołem, w dużej szafie i na drzewie. Organizowały herbatki dla lalek i zapraszały na nie rodzeństwo, mamę i tatę.

Sierpień zachęca cię do refleksji - czy twój dorosły "dom" (dosłowny i metaforyczny) jest nadal miejscem otwartym dla wszystkich? Czy pamiętasz, że gościnność i otwartość na innych to twój dar?

Siódemka - wskazuj drogę

"Skąd to dziecko to wie?!" - mała siódemka słyszała to nie raz. Jako dziecko zadawała pytania, na które dorośli nie znali odpowiedzi. Jeśli jesteś siódemką, może w dzieciństwie fascynowały cię gwiazdy oraz to, co jest za horyzontem i mrówki budujące mrowisko.

Sierpień skłania cię, by zastanowić się, czy nadal ufasz swojej intuicji i dociekasz prawdy. Czy pozwalasz sobie na chwile ciszy, w których możesz usłyszeć głos wewnętrznej mądrości? Robiąc to, możesz wskazywać drogę innym.

Ósemka - motywuj i dbaj o bezpieczeństwo

Numerologiczne ósemki już w dzieciństwie wykazywały niezwykłe zdolności organizacyjne i opiekuńcze. Może pamiętasz, jak naturalnie przychodziło ci "zarządzanie" grupą podczas zabawy? Albo że twoją misją było to, aby wszyscy wrócili bezpiecznie do domu po wspólnej przygodzie?

To był pierwszy znak twojej życiowej drogi - bycia kimś, na kim inni mogą polegać oraz kimś, kto pomaga im uwierzyć w siebie. Sierpień przypomina ci, że masz moc wpływania na ludzi oraz pokłady czułości, by się nimi opiekować.

Dziewiątka - przypominaj innym o spełnianiu marzeń

Jeśli twoja liczba życia to dziewiątka, to jako dziecko zdarzało Ci się chodzić z głową w chmurach. Być może do dziś w twojej szufladzie leży plan podróż dookoła świata, a twoi bliscy przypominają ci o twoich zamiarach lotu w kosmos.

Dziś masz umiejętność do inspirowania innych po sięganie po niemożliwe. Przekonujesz ich, że marzenia są po to, by je spełniać, a ograniczenia istnieją po to, by je przekraczać. Sierpień zaprasza cię do wiary w niemożliwe i dzielenia się nią ze światem, który czasem zapomina, że warto marzyć.

Pozwól sierpniowym energiom przeprowadzić cię przez podróż samoodkrywania. Może okaże się, że to, co wydawało ci się przypadkowymi słowami z dzieciństwa, było pierwszą przesłanką twojego przeznaczenia.

