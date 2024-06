W świecie numerologii , czyli dziedziny ezoteryki, która zajmuje się liczbami i ich znaczeniem w naszym życiu, wszystko opiera się na symbolice liczb. Znaczenie ma nie tylko nasza data urodzenia, ale też liczby, które nas na co dzień otaczają.

Aby dowiedzieć się, jaką wibrację numerologiczną ma nasze mieszkanie, wystarczy spojrzeć na numer widniejący na drzwiach. Jeżeli numer jest dwucyfrowy, należy dodać do siebie cyfry, np. mieszkanie numer 25, będzie miało wibrację 7, gdyż 2+5=7.

Według numerologicznej wiedzy liczby od 1 do 9 opisują ludzi, którzy mieszkają pod poszczególnymi numerami. W jakim mieszkaniu będą więc mieszkać ci... najbardziej inteligentni?

Według numerologii ludzie dyskusji i intelektu będą mieszkać pod numerem 7. Siódemka to wiedza, badanie tego co nieznane, to inteligencja.