Wszystkie trzy liczby mistrzowskie uznaje się za niezwykłe. Numerologiczne 33 są jednak niezwykle ważne. Dlaczego? To właśnie one zamykają całość zbioru. Ponadto występują bardzo rzadko.

Trzydziestki Trójki to urodzeni przewodnicy. Chętnie służą radą i udzielają wskazówek. To oddani przyjaciele, którzy zawsze podczas podejmowania decyzji kierują się dobrem innych. Przestrzegają zasad moralnych i wymagają tego również od swojego najbliższego otoczenia. Gdy widzą, że ktoś wkracza na "złą drogę", reagują natychmiast.

Z numerologiczną 33 powiązana jest harmonia i zgoda. Osoby skorelowane z tą liczbą nie lubią konfliktów. W sytuacjach kryzysowych dążą do tego, by jak najszybciej osiągnąć porozumienie. Liczbą 33 kieruje równowaga.

Numerologiczne 33 są wymagające zwłaszcza w stosunku do siebie. Często towarzyszy im przekonanie, że są niewystarczające i za wszelką cenę muszą się doskonalić. Bywają zbyt krytyczne. To perfekcjonistki, które surowo oceniają swoje działania. To może doprowadzić je do rosnącego poczucia winy.