Baran - pierwszy na mecie!

Twój upór i silne dążenie do celu nie zawsze przynoszą ci chlubę i sukcesy. Luty jednak będzie twoim szczęśliwym miesiącem, w którym nie musisz robić nic wbrew sobie, aby osiągnąć cel. A on jak zwykle jest ambitny.

Sukces finansowy jednak przyjdzie zupełnie z innej strony, niż się spodziewasz. Tym razem to nie ciężką pracą, a szczęściem i odwagą uzyskasz spory zastrzyk pieniędzy. Bądź zatem otwarty na możliwości i okazje, nawet te, które personalnie nie dotyczą tylko ciebie. Barany na stanowiskach kierowniczych powinny uwierzyć w siłę swojego zespołu. Być może to właśnie ambitny i właściwy lider poprowadzi całą grupę do zwycięstwa. A jej sukcesy odbiją się na twoim koncie.

Rak - kieruj się intuicją i pozwól sobie na spontaniczność

Luty dla Raków jest czasem uśpionym, w którym czekają na lepszą okazję, aby zabłysnąć. Nie jest to jednak czas stracony, ponieważ także w lekkim półśnie intuicja może przynieść im ważne wskazówki. Koniecznie wsłuchaj się w nią i tym razem wbrew sobie wychyl się przed szereg.

Choć spontaniczne działanie nie leży w twojej naturze, to pamiętaj, że gwiazdy w lutym ci sprzyjają. Nawet najbardziej ryzykowna gra może okazać się warta świeczki. Uważaj jednak, co mówią inni i pamiętaj, że intuicja w lutym wygrywa z głosem rozsądku. Być może to idealny czas na udział w grze liczbowej, a może dodatkowe zlecenie, które pomimo tego, że nie wyróżnia się ofertą, będzie strzałem w dziesiątkę? Wsłuchaj się w siebie i podążaj za intuicją.

Panna - ktoś dobrze ci podpowie

Panna przez luty przechodzi lekkim krokiem. Nie zważa na słoty, a okresowe słońce nie wywiera na niej zbyt dużego wrażenia. Tę lekkość kroku widać także w życiu. Wiele spraw umyka ci sprzed nosa, do wielu nie przywiązujesz uwagi, mając nadzieję, że inni wezmą sprawy w swoje ręce. I rzeczywiście w lutym Panny nie powinny ingerować za bardzo w bieg wydarzeń, ale nie powinny również zamykać się na to, co mówią inni.

To właśnie w lutym przyda się jak nigdy umiejętność rozmowy z innymi i rozpoznawania ich emocji czy intencji. Możliwość wzbogacenia się przyjdzie z zewnątrz, a dokładnie z pomysłu lub podpowiedzi innej osoby. Otwartość na możliwości i podjęcie decyzji we właściwym czasie mocno zasili twoje konto bankowe.

