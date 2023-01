Spis treści: 01 Najbardziej aroganckie znaki zodiaku - WODNIK

02 Najbardziej aroganckie znaki zodiaku - LEW

03 Najbardziej aroganckie znaki zodiaku - BYK

Najbardziej aroganckie znaki zodiaku - WODNIK

Co się wydarzy 2 stycznia? Sprawdź horoskop dla swojego znaku zodiaku

Trzy znaki zodiaku, które w 2023 mogą mieć problemy zawodowe!

Wróżka Anne zdradza, jaki będzie początek 2023 roku. Sprawdź swój horoskop

Sprawdź, co wydarzy się 1 stycznia - horoskop dla każdego znaku zodiaku Wodnik to osoba, która jest dumna nawet ze swoich najgorszych cech. Nawet jeśli jego pomysły lub działania wpływają negatywnie na innych ludzi, Wodnik będzie przekonany, że robi wszystko dobrze. Nie wycofa się za nic. Często żyje w świecie swoich fantazji i marzeń. Dużo gada, często o niczym. Czasami wydaje się być całkowicie oderwany od rzeczywistości.

Poprosił cię o pożyczkę? Nie pożyczaj. Trudno będzie ci odzyskać tę forsę: wyda wszystko natychmiast i zapomni. Wodnik nie dotrzymuje obietnic, za to chętnie je składa - nawet takie najdziwniejsze czy najbardziej hojne.

Najbardziej aroganckie znaki zodiaku - LEW

Astrologia To najmilszy znak zodiaku. Dosłownie przyciąga do siebie ludzi Lew jest prawie tak samo arogancki, jak Wodnik, ale to inny rodzaj arogancji. Lew zawsze musi mieć rację. Bywa powierzchowny. Zawsze chce dobrze wyglądać i być w centrum uwagi, zwykle wiąże się to z zawyżonym poczuciem własnej wartości. Bądźmy szczerzy - ego Lwa jest rozdęte do granic możliwości.

Lew jest tak egoistyczny, że lepiej byłoby, żeby był w związku z samym sobą i był swoim najlepszym przyjacielem, ponieważ i tak nikt nigdy nie nawet nie zbliży się do jego wielkości i wspaniałości. I wcale tego nie ukrywa, ba - mówi o tym głośno, co sprawia, że jego arogancja jest jeszcze bardziej irytująca niż mogłaby być. Myśli, że jeśli będzie w tej kwestii szczery, to łatwiej będzie wszystkim to zaakceptować. Tymczasem niestety wychodzi tylko na jeszcze większego palanta.

Reklama

Zobacz też: Cztery znaki zodiaku, które czeka duża zmiana jeszcze przed końcem roku

Najbardziej aroganckie znaki zodiaku - BYK

To, co czyni Byka bez wątpienia jednym z najbardziej aroganckich znaków, to nie tylko to, że jest bardziej niż inni pewny siebie. To raczej fakt, że jest tak uparty i bezkompromisowy, że nawet gdybyś chciał się z nim w czymś nie zgodzić, po prostu marnowałbyś czas. Przebywanie w pobliżu Byka jest frustrujące.

Byk może rażąco mylić się co do czegoś i NADAL być zbyt uparty, aby się przyznać komuś innemu rację. Ma tendencję do robienia wszystkiego, co w jego mocy, aby poprzeć swoją wielkość, co tylko czyni go jeszcze bardziej nieznośnym. Ludzie mają tendencję do niedoceniania Byka, gdy nie znają go tak dobrze, ponieważ jest bardzo skromny. Wszystko zmienia się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, gdy staniesz twarzą w twarz z jego arogancją po raz pierwszy.

Czytaj też:

Horoskop cygański na 2023 rok. Wróżba z kart klasycznych

Najseksowniejsze znaki zodiaku. Tym czterem znakom nikt nie może się oprzeć