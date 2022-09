Każdy, kto urodził się, gdy planety poruszały się przez znak Ryby, jest osobą empatyczną, bardzo wrażliwą, pomysłową i uduchowioną. Urodzeni pod wpływem Ryb są marzycielami, uzdrowicielami, a czasem nawet eskapistami, którzy bez reszty potrafią oddać się fantazjom. Ten mistyczny ton zawdzięczają władcy znaku, Neptunowi, który patronuje iluzji i duchowości. Pod jego wpływem wyłączamy racjonalne myślenie i zakładamy różowe okulary. I to wszystko poczujemy podczas tej wrześniowej pełni.

Pełnia księżyca od wieków jest dla człowieka ważnym punktem odniesienia. Ważna jest dla ogrodników, piekarzy, piwowarów czy w końcu osób bardzo wrażliwych. Pełnia to też okazja do podsumowań, jeśli na co dzień nie patrzymy w kalendarz, to właśnie ona przypomina nam, że minął kolejny miesiąc. To zatem świetny czas, żeby uwolnić się od tego, co już nam nie służy.

Pełnia to zawsze czas emocji, a pełnia w Rybach tylko to wszystko jeszcze bardziej intensyfikuje.

W tym miesiącu pełnia jest czymś w rodzaju snu na jawie. Możesz naprawdę poczuć się tak, jakby nadchodził jakiś koniec, jakbyś stał nad przepaścią i tylko krok dzielił cię od skoku w... coś nowego. Możesz być nadwrażliwy, łatwiej się wzruszać, ale też obudzisz w sobie nieznane pokłady współczucia i empatii. Dużo łatwiej będzie ci wchodzić w relacje z ludźmi i łapać z nimi porozumienie.

Ludzie ludźmi, relacje relacjami, ale pamiętaj w tym wszystkim o sobie. To, co dotyczy ciebie samego, twojej wrażliwości i zdrowia psychicznego, jest teraz najważniejsze.

Zdjęcie Pełnia księżyca / Rosie Kerr / Unsplash

Pełnia Żniwiarzy to moment, w którym energia znaku Panny pcha nas w stronę tego co praktyczne, sprawia, że mocno stąpamy po ziemi, dbamy o siebie i innych, bo to... racjonalne! Jednocześnie energia znaku Ryb pcha nas w stronę trudnych emocji. Duchowość, uzdrawianie, odwaga, by płynąć pod prąd - to wszystko okaże się bardzo oczyszczające, nie bój się tego.

Wszystkie głęboko odczuwane emocje, które mogą pojawić się w czasie pełni księżyca, mogą doprowadzić do ekscytującego objawienia, pragnienia zmiany kierunku, zmiany planów, przeorganizowania życia, redefiniowania priorytetów i działania wbrew konwenansom.

Pełnia Żniwiarzy - rada dla każdego znaku zodiaku

Baranie, zadbaj o swoje samopoczucie i zdrowie psychiczne. Zwolnij, ucieknij choć na chwilę od codziennego zgiełku.

Byku, miej oczy szeroko otwarte, przed tobą wyzwania, które właśnie dzięki tobie mają szansę na sukces.

Bliźnięta, wsłuchajcie się w swój wewnętrzny głos i intuicję - podpowiedzą, co robić lub utwierdzą w przekonaniu, że jesteście na odpowiedniej ścieżce.



Raku, odważ się i wyjdź ze strefy komfortu i przestań sabotować własny rozwój. Zwróć się w stronę przyjaciół.

Lwie, to czas bliskich relacji, ważnego czasu w związkach. Poczujesz się pewniej w miłości, ale też w sprawach zawodowych.

Panno, dzieje się teraz między tobą, a twoim partnerem. Przepychanki i walka o swoje racje, o szacunek dla swoich potrzeb.

Wago, połóż na szalach swoje życie prywatne i zawodowe, nadszedł czas zrobić tu porządek. Poproś o pomoc kogoś bliskiego, będzie ci łatwiej.

Strzelcu, nabierzesz chęci, by sięgnąć do korzeni. Wiąże się to z potrzebą bezpieczeństwa, którą teraz czujesz. Czeka cię emocjonalny przełom w codziennej harówce.

Skorpionie, to czas romansu! Zabawa, beztroska, twórcze inspiracje. Poczujesz się dobrze, jak nigdy.

Koziorożcu, nie opędzisz od towarzyskich imprez. Pamiętaj jednak, żeby znaleźć czas na odpoczynek i naładowanie baterii. Inaczej możesz nie wyrobić na zakręcie.

Wodniku, ten księżyc poprosi cię, byś się upewnił, czy twoja praca jest tym, co naprawdę chcesz robić. To ważne, bo przecież tak bardzo pragniesz bezpieczeństwa finansowego.

Ryby, wasza wrażliwość zostanie jeszcze bardziej podkręcona. Empatia i pragnienie, by być jeszcze bliżej ludzi - to teraz poczujesz ze zdwojoną mocą.

