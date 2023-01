To będzie rok nadziei. Sprawdź horoskop chiński na Rok Wodnego Królika

Spis treści: 01 Chiński horoskop na 2023 Rok Królika - SZCZUR

02 Chiński horoskop na 2023 Rok Królika - WÓŁ

03 Chiński horoskop na 2023 Rok Królika - TYGRYS

04 Chiński horoskop na 2023 Rok Królika - KRÓLIK

05 Chiński horoskop na 2023 Rok Królika - SMOK

06 Chiński horoskop na 2023 Rok Królika - WĄŻ

07 Chiński horoskop na 2023 Rok Królika - KOŃ

08 Chiński horoskop na 2023 Rok Królika - KOZA

09 Chiński horoskop na 2023 Rok Królika - MAŁPA

10 Chiński horoskop na 2023 Rok Królika - KOGUT

11 Chiński horoskop na 2023 Rok Królika - PIES

12 Chiński horoskop na 2023 Rok Królika - ŚWINIA

Rok Wodnego Królika jest niezwykle rzadkim połączeniem. Ma ono miejsce raz na 60 lat. Połączenie Królika z wodą oznacza odcięcie się od przeszłości i skupienie na tym, co przyjdzie. To dobry znak. Niektóre znaki w połączeniu z wodą odczuwają niepokój.

Najszczęśliwszymi znakami zodiaku w 2023 roku będą Wół, Tygrys i Wąż. Nieco mniej szczęścia widać w horoskopie dla Psów, Koni, Kóz i Świń. Najwięcej pracy, żeby coś osiągnąć, będą musiały wykonać Koguty i Małpy.

Chińczycy wierzą, że to, co zrobisz na początku nowego roku, ma wpływ na to, jak potoczą się w jego trakcie twoje losy - czy będziesz szczęśliwy, czy nie. Kluczowa jest wtedy zabawa, dobre słowa, budujące relacje, bycie z bliskimi. To wszystko ma przynieść szczęście. Sprawdź horoskop chiński na Rok Królika.

Chiński horoskop na 2023 Rok Królika - SZCZUR

Szczur w horoskopie chińskim - daty urodzenia:

05.02.1924 - 23.01.1925 drzewo

24.01.1936 - 10.02.1937 ogień

10.02.1948 - 28.01.1949 ziemia

28.01.1960 - 14.02.1961 metal

15.02.1972 - 02.02.1973 woda

02.02.1984 - 19.02.1985 drzewo

19.02.1996 - 06.02.1997 ogień

07.02.2008 - 25.01.2009 ziemia

25.01.2020 - 11.02.2021 metal

Szczury spodziewać mogą się drażliwych problemów. Musicie być bardziej ostrożni i czujni w 2023 roku i nie dawać się ponosić emocjom. Impulsywne zachowania nie prowadzą do niczego dobrego. Życie zawodowe wygląda całkiem nieźle, ale nadal napotkać będziesz na swojej drodze pewne przeszkody, takie jak ostracyzm ze strony kolegów lub plotki za twoimi plecami. W miłości tendencja spadkowa. Single prawdopodobnie pozostaną singlami, Szczury pozostające w związkach powinny natomiast postawić na szczerość i więcej rozmawiać z partnerem, żeby zachować stabilność relacji. To, co powinno zwrócić twoją uwagę w tym roku, to zdrowie. Badania, profilaktyka - postaw na to koniecznie.

Chiński horoskop na 2023 Rok Królika - WÓŁ

Wół w horoskopie chińskim - daty urodzenia:

24.01.1925 - 12.02.1926 drzewo

11.02.1937 - 30.01.1938 ogień

29.01.1949 - 16.02.1950 ziemia

15.02.1961 - 04.02.1962 metal

03.02.1973 - 22.01.1974 woda

20.02.1985 - 08.02.1986 drzewo

07.02.1997 - 27.01.1998 ogień

26.01.2009 - 13.02.2010 ziemia

12.02.2021 - 31.01.2022 metal

Drogie Woły, w tym roku fortuna się do was uśmiechnie. Jednak nie przyjdzie to łatwo, nie spadnie nagle manna z nieba czy los na loterii. Trzeba będzie ciężko pracować i być czujnym na pojawiające się możliwości. A kiedy już je wypatrzysz, będziesz musiał znaleźć w sobie odwagę, by z nich skorzystać i rozwijać swoją karierę. Okazje czekają. W miłości również dobrze! Jedynym, na co musisz zwrócić baczniejszą uwagę, będzie zdrowie. Możliwe nawet poważne kłopoty, dlatego każdy niepokojący, nietypowy objaw od razu konsultuj z lekarzem. Nie ma na co czekać.

Chiński horoskop na 2023 Rok Królika - TYGRYS

Tygrys w horoskopie chińskim - daty urodzenia:

13.02.1926 - 01.02.1927 ogień

31.01.1938 - 18.02.1939 ziemia

17.02.1950 - 05.02.1951 metal

05.02.1962 - 24.01.1963 woda

23.01.1974 - 10.02.1975 drzewo

09.02.1986 - 28.01.1987 ogień

28.01.1998 - 15.02.1999 ziemia

14.02.2010 - 02.02.2011 metal

01.02.2022 - 21.01.2023 woda

Osoby urodzone w roku Tygrysa mogą patrzeć z optymizmem w rok Królika, prognozy są całkiem niezłe! Będzie kilka trudniejszych momentów, ale jednak dobrego czasu będzie zdecydowanie więcej. Dobrze by było nauczyć się czerpać z niepowodzeń naukę i doświadczenie, w pełni rozumieć swoje niedociągnięcia i chłodno stawić czoła przeciwnościom losu. To gwarantuje uniknięcie poważnych problemów w przyszłości. W pracy ktoś wyciągnie do ciebie pomocną dłoń i poczujesz się od razu lepiej. Finanse to w tym roku delikatny temat dla twojego znaku zodiaku, więc ostrożnie się z nimi obchodź. Każdą potencjalną inwestycję oglądaj uważnie, żeby potem nie żałować.

Chiński horoskop na 2023 Rok Królika - KRÓLIK

Królik w horoskopie chińskim - daty urodzenia:

02.02.1927 - 22.01.1928 ogień

19.02.1939 - 07.02.1940 ziemia

06.02.1951 - 26.01.1952 metal

25.01.1963 - 12.02.1964 woda

11.02.1975 - 30.01.1976 drzewo

29.01.1987 - 16.02.1988 ogień

16.02.1999 - 04.02.2000 ziemia

03.02.2011 - 22.01.2012 metal

22.01.2023 - 09.02.2024 woda

Przed Królikiem rok wyzwań i zmian, możliwe, że i tych radykalnych. Zaleca się ostrożność we wszystkich aspektach życia w tym roku. Horoskop zwraca uwagę na ostrożność w zakładaniu firm, braniu ślubu i komunikacji. Twoja kariera potoczy się zgodnie z twoimi życzeniami, jeśli tylko będziesz ciężko pracować. Na horyzoncie widać awans i sukcesy. Szczęście przyniesie ci czerwony kolor. Zadbaj o jakiś talizman właśnie w czerwieni.

Chiński horoskop na 2023 Rok Królika - SMOK

Smok w chińskim horoskopie chińskim - daty urodzenia:

23.01.1928 - 09.02.1929 ziemia

08.02.1940 - 26.01.1941 metal

27.01.1952 - 13.02.1953 woda

13.02.1964 - 01.02.1965 drzewo

31.01.1976 - 17.02.1977 ogień

17.02.1988 - 05.01.1989 ziemia

05.02.2000 - 23.01.2001 metal

23.01.2012 - 09.02.2013 woda

10.02.2024 - 28.01.2025 drzewo

To nie będzie "rok Smoka". 2023 jawi się wręcz jako niekorzystny, ale nie martw się na zapas. Nad twoją głową zaświecą i szczęśliwe gwiazdy. Bądź czujny i skoncentrowany, a na pewno z wyprzedzeniem zareagujesz na ewentualne przeciwności i poradzisz sobie z problemami. Całkiem nieźle zapowiada się twoje życie zawodowe. Na horyzoncie dobre wyniki w pracy, możliwy jest awans i podwyżka. W związkach różnie - raz na wozie, raz pod wozem. Dotyczy to zarówno osób w stałych związkach, jak i tych poszukujących miłości. Rada: postaw się w sytuacji tej drugiej osoby, powinno to pomóc ją zrozumieć i może po prostu odpuścić. Żeby ten rok był lżejszy, postaw na zdrowy styl życia.

Chiński horoskop na 2023 Rok Królika - WĄŻ

Wąż w chińskim horoskopie chińskim - daty urodzenia:

10.02.1929 - 29.01.1930 ziemia

27.01.1941 - 14.02.1942 metal

14.02.1953 - 02.02.1954 woda

02.02.1965 - 20.01.1966 drzewo

18.02.1977 - 06.02.1978 ogień

06.02.1989 - 26.01.1990 ziemia

24.01.2001 - 11.02.2002 metal

10.02.2013 - 30.01.2014 woda

29.01.2025 - 16.02.2026 drzewo

Życie Węży w Roku Królika potoczy się gładko. Całkiem nieźle wygląda prognoza zawodowa. Węże mogą liczyć na uznanie w oczach szefów, uda się wydeptać ścieżkę do awansu i lepszego wynagrodzenia. Również w miłości ten rok będzie dla Węży rokiem rozwoju. Single będą mieć powodzenie, a osoby w stałych związkach czekają konflikty. Te ostatnie jednak ostatecznie doprowadzą do dobrego, wyjaśnicie sobie wszystko i będzie tylko lepiej. To też rozwój. Węże w 2023 r. powinny zwrócić uwagę na swoje zdrowie, szczególnie na kwestię odpoczynku.

Chiński horoskop na 2023 Rok Królika - KOŃ

Koń w horoskopie chińskim urodził się w latach:

11.02.1918 - 31.01.1919 ziemia

30.01.1930 - 16.02.1931 metal

15.02.1942 - 04.02.1943 woda

03.02.1954 - 23.01.1955 drzewo

21.01.1966 - 08.02.1967 ogień

07.02.1978 - 27.01.1979 ziemia

27.01.1990 - 14.02.1991 metal

12.02.2002 - 31.01.2003 woda

31.01.2014 - 18.02.2015 drzewo

17.02.2026 - 05.02.2027 ogień

Dla Koni rok 2023 będzie rokiem zmiennych losów. Bądźcie ostrożni. Jeśli się skoncentrujesz na celu i będziesz w jego osiągnięcie wkładać regularny wysiłek, przejdziesz przez ten potencjalnie trudny czas bez szwanku. Możesz spodziewać się zamieszania w pracy, trzeba zwracać baczniejszą uwagę na szczegóły. Ostrożnie z pieniędzmi, tutaj zdecydowanie nie zaleca się ryzyka. Zadbaj o to, żeby zawsze mieć oszczędności, a ewentualne inwestycje niech zawsze będą oparte na solidnych fundamentach. Za to w miłości bez burz i kłopotów. Single mogą się spodziewać nowych związków.

Chiński horoskop na 2023 Rok Królika - KOZA

Koza w horoskopie chińskim - daty urodzenia:

01.02.1919 - 19.02.1920 ziemia

17.02.1931 - 05.02.1932 metal

05.02.1943 - 24.01.1944 woda

24.01.1955 - 11.02.1956 drzewo

09.02.1967 - 29.01.1968 ogień

28.01.1979 - 15.02.1980 ziemia

15.02.1991 - 03.02.1992 metal

01.02.2003 - 21.01.2004 woda

19.02.2015 - 07.02.2016 drzewo

06.02.2027 - 25.01.2028 ogień

Tak długo, jak będziesz z trudności wyciągać lekcje na przyszłość, wszystko będzie ok. W tym roku będzie jak w piosence: czasem słońce, czasem deszcz. Twoja sytuacja w pracy nie jest zła i przełożeni nie powinni mieć problemu ze znalezieniem w tobie plusów. To może przynieść podwyżkę. W miłości raczej przeciętnie - może się okazać, że twój związek chyli się ku upadkowi. Jeśli jesteś sam i chcesz kogoś poznać, skup się nie na tym, jak ktoś wygląda, a jakim jest człowiekiem. W tym roku Kozy powinny zająć się sobą, nauczyć się zachowywać równowagę między pracą a życiem osobistym.

Chiński horoskop na 2023 Rok Królika - MAŁPA

Małpa w horoskopie chińskim - daty urodzenia:

20.02.1920 - 07.02.1921 metal

06.02.1932 - 25.01.1933 woda

25.01.1944 - 12.02.1945 drzewo

12.02.1956 - 30.01.1957 ogień

30.01.1968 - 16.02.1969 ziemia

16.02.1980 - 04.02.1981 metal

04.02.1992 - 22.01.1993 woda

22.01.2004 - 08.02.2005 drzewo

08.02.2016 - 27.01.2017 ogień

26.01.2028 - 12.02.2029 ziemia

Życie Małp w Roku Królika to falowanie, spadanie i stagnacja. I tak na zmianę. W pracy średnio - będziesz mieć wrażenie, że to co robisz, sprawia ci ogromne trudności. Spokojnie, to tylko tymczasowe, nie rób radykalnych i nieprzemyślanych ruchów. W miłości z kolei tendencja zwyżkowa. Relacje będą się miały bardzo dobrze - i te stałe (i stare), i te nowe. Stabilnie będzie w sprawach zdrowotnych.

Chiński horoskop na 2023 Rok Królika - KOGUT

Kogut w chińskim horoskopie chińskim - daty urodzenia:

08.02.1921 - 27.01.1922 metal

26.01.1933 - 13.02.1934 woda

13.02.1945 - 01.02.1946 drzewo

31.01.1957 - 17.02.1958 ogień

17.02.1969 - 05.02.1970 ziemia

05.02.1981 - 24.01.1982 metal

23.01.1993 - 09.02.1994 woda

09.02.2005 - 28.01.2006 drzewo

28.01.2017 - 15.02.2018 ogień

13.02.2029 - 02.02.2030 ziemia

To niekorzystny rok dla Koguta. Będziesz walczył o jakikolwiek postęp w swojej karierze. Będziesz rozgniewany przeszkodami, które napotykasz na swojej drodze. Bądź czujny również na ludzi, którzy są wokół ciebie. Perspektywy rozwoju są raczej mizerne. Ustabilizuj swoje finanse i nie wydawaj tyle, co do tej pory. Nie ma co liczyć na wielkie zmiany, również w miłości.

Chiński horoskop na 2023 Rok Królika - PIES

Pies w chińskim horoskopie chińskim - daty urodzenia:

28.01.1922 - 15.02.1923 woda

14.02.1934 - 03.02.1935 drzewo

02.02.1946 - 21.01.1947 ogień

18.02.1958 - 07.02.1959 ziemia

06.02.1970 - 26.01.1971 metal

25.01.1982 - 12.02.1983 woda

10.02.1994 - 30.01.1995 drzewo

29.01.2006 - 17.02.2007 ogień

16.02.2018 - 04.02.2019 ziemia

03.02.2030 - 22.01.2031 metal

Rok Królika przyniesie Psom szczęście, ale nie będzie płynął wyłącznie miodem i mlekiem. Wciąż ciągnąć się będą za tobą problemy z poprzedniego roku. Szczególnie zdrowie i kariera wymagać będą uwagi i ostrożności. Uważaj w pracy, możliwe, że popełnisz jakiś duży błąd, który pogrąży jakiś ważny projekt. Konieczne będzie jeszcze większe skupienie niż dotychczas i jeszcze większa gotowość do stawiania czoła przeciwnościom losu. Więcej szczęścia Psy będą miały w miłości. Gorzej znów w kwestiach zdrowotnych. Zacznij ćwiczyć i pójdź na profilaktyczne badania, żeby nie przegapić czegoś istotnego.

Chiński horoskop na 2023 Rok Królika - ŚWINIA

W horoskopie chińskim Świnia - daty urodzenia:

16.02.1923 - 04.02.1924 woda

04.02.1935 - 23.01.1936 drzewo

22.01.1947 - 09.02.1948 ogień

08.02.1959 - 27.01.1960 ziemia

27.01.1971 - 14.02.1972 metal

13.02.1983 - 01.02.1984 woda

31.01.1995 - 18.02.1996 drzewo

18.02.2007 - 06.06.2008 ogień

05.02.2019 - 24.01.2020 ziemia

23.01.2031 - 10.02.2032 metal

Przed Świniami rok stabilnego szczęścia. W pracy dobrze będzie ci się współpracować z kolegami i szefostwem. Pojawi się szansa na awans i podwyżkę. Dla przedsiębiorców to rok szans na rozwój firmy, nowe kontrakty, nowe rynki. W miłości również dobrze! Dla singli to rok nowych możliwości i związków. Dla osób w stałych związkach Rok Królika ma harmonię i spokój. Nieco gorzej w kwestiach zdrowotnych. Bez względu na to, jak bardzo jesteś zajęty w pracy, znajdź czas na odpoczynek i zdrowe jedzenie.

