Osoby spod znaku Koziorożca rodzą się pomiędzy 21-22 grudnia 19-20 stycznia. To dziesiąty astrologiczny znak zodiaku, a jego żywiołem jest Ziemia. Dowiedz się, czym się charakteryzuje.

Typowy Koziorożec. Jakie ma cechy?

Koziorożec to znak Ziemi, przez co podobnie jak Panna czy Byk, stąpa twardo po ziemi, jest obiektywny i rzadko kiedy buja w obłokach. To, co go jednak wyróżnia to wizjonerstwo i troska o przyszłość. Dla Koziorożca niezwykle ważne jest bezpieczeństwo oraz komfort. Potrafi jednak przewidzieć kolejne wydarzenia, przez co umie zadbać o to, co się wydarzy w jego życiu.

Koziorożce wydają się harde, skupione na celu i dzielne. Rzadko kiedy narzekają na dyskomfort. Są niezwykle obowiązkowe i potrafią oddać się pracy w całości. Często już jako dzieci wiedzą, co chcą robić w przyszłości. Z wysoko podniesioną głową podchodzą do wyzwań i rzadko kiedy się wycofują. Koziorożce są dumne i świadome swoich umiejętności, przez co mogą sprawiać wrażenie popisujących się lub zadufanych w sobie. W rzeczywistości pokazują swoją prawdziwą twarz i nie chowają się za maskami, aby być lubianymi.

Skoncentrowany i skuteczny. Jak Koziorożec zachowuje się w pracy?

Jedną z największych zalet Koziorożca jest jego samodyscyplina. Rzadko kiedy osoby spod tego znaku dają sobie taryfę ulgową, posługują się wymówkami lub odkładają zadania na później. Potrafią zmusić się nawet do najmniej przyjemnych obowiązków i nie będą narzekać podczas ich wykonywania. Jako szef nie będą tolerować obijania się i lenistwa.

Koziorożce to dobrzy nauczyciele. Wynika to z ich cierpliwości. Nie mają problemu tłumaczyć nawet najbardziej oczywistych rzeczy. Co więcej, czują się znakomicie w roli lidera i przewodnika. Z przyjemnością noszą ciężar odpowiedzialności.

Dzięki cierpliwości są również skuteczni w karierze zawodowej. Niezależnie od tego, jak długo będą pracować na swój sukces, nie stracą nadziei, ani nie porzucą swoich planów. Dodatkowo przykładają dużą uwagę do szczegółów. To perfekcjoniści, którzy będą w stanie poświęcić wiele, aby końcowe dzieło było idealne.

Niestety ich sporym minusem jest tendencja do pracoholizmu. Kiedy dostają nowe wyzwanie lub problem zrobią wszystko, aby je pokonać, nawet jeśli oznaczają długie godziny pracy. Często nawet nie zauważają dyskomfortu, który może im towarzyszyć.

Koziorożce lubią hierarchię i odpowiada im schemat pięcia się po kolejnych szczeblach kariery. Często mogą wybierać pracę, która będzie dawała im prestiż.

Koziorożce są bardzo ambitne 123RF/PICSEL

Oschły i zimny? Koziorożec w miłości może cię zaskoczyć

Natura Koziorożca może wydawać się dość chłodna i mało pasjonująca. Niech cię to jednak nie zmyli. Koziorożce kryją w sobie pokłady empatii i ciepła, którym obdarzają jedynie swoich najbliższych. Często jest to ignorowane, przez to, że nie lubią okazywać miłości poprzez dramatyczne gesty czy wielkie słowa. Koziorożce pokazują, że kochają poprzez troskę, zapewnienie komfortu, bezpieczeństwa czy wyręczenie cię z jakiegoś przykrego obowiązku.

Koziorożce to urodzeni rodzice. Już od najmłodszych lat cechują się odpowiedzialnością i potrafią doskonale przewidzieć konsekwencje swoich czynów. Z tego powodu mogą z łatwością pełnić rolę opiekuna całej rodziny. Będą troszczyć się o nawet najmniejsze aspekty życia i spróbują zrobić wszystko, aby w związku każdy element odpowiednio działał.

Koziorożce nie są romantykami i o wiele bardziej cenią sobie w związku praktyczność niż uczucia. W łóżku nie pogardzą jednak odrobiną pikanterii i szaleństwa. Warto pamiętać, że w tym przypadku sprawdza się powiedzenie cicha woda brzegi rwie.

Za to jest podziwiany. Tego Koziorożcowi można zazdrościć

Koziorożec ma żyłkę do pieniędzy. Ze względu na to, że wie, co potrafi, nie będzie pracował za stawkę mniejszą, niż ta na którą zasługuje. Co więcej, Koziorożec potrafi oszczędzać. W odróżnieniu od Byka czy Panny, które lubią zbytek i wydawanie pieniędzy, Koziorożec zachowuje je i rozporządza nimi odpowiedzialnie. Wie, w jaki sposób zainwestować, aby w przyszłości cieszyć się jeszcze większym kapitałem. Innym może się wydawać, że Koziorożec zawsze ma pieniądze, pomimo tego, że niczego sobie nie ogranicza.

Koziorożec ma żyłkę do pieniędzy 123RF/PICSEL

Koziorożca warto podziwiać również za ambicję, pracowitość i spokój ducha, które objawiają się nie tylko na polu zawodowym, ale również w domu. Dbają o każdy, nawet najmniejszy aspekt swojego życia. Nie pozwolą, aby ich przyjaciele i rodzina czuli się zaniedbani. Nawet kiedy poświęcają się pracy, po powrocie do domu zapytają się, co u ciebie słychać. Chętnie służą pomocą przy prostych zadaniach i są skłonni do poświęceń. To właśnie te cechy sprawiają, że Koziorożce powinny być jednymi z najbardziej podziwianych znaków zodiaku.

Znaki Zodiaku. Poznaj ich wady i zalety Interia.tv