W Meksyku stanowi tradycyjny składnik kuchni i jest używany do guacamole, salsy, zupy, fajitas czy tamales. Jest również popularny w Kolumbii, na Kubie czy Kostaryce. W tych miejscach najczęściej spożywa się go w wersji gotowanej lub na surowo.

Kolczoch można dodawać do sałatek (na surowo) czy zapiekanek, gotować i dodawać do zupy krem, smażyć, piec, marynować, a nawet dodawać do deserów. Ze względu na to, że ma słodki posmak, świetnie sprawdzi się w musach czy wypiekach.