Spis treści: 01 Horoskop tygodniowy 3-9 kwietnia 2023 r. - BARAN

02 Horoskop tygodniowy 3-9 kwietnia 2023 r. - BYK

03 Horoskop tygodniowy 3-9 kwietnia 2023 r. - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop tygodniowy 3-9 kwietnia 2023 r. - RAK

05 Horoskop tygodniowy 3-9 kwietnia 2023 r. - LEW

06 Horoskop tygodniowy 3-9 kwietnia 2023 r. - PANNA

07 Horoskop tygodniowy 3-9 kwietnia 2023 r. - WAGA

08 Horoskop tygodniowy 3-9 kwietnia 2023 r. - SKORPION

09 Horoskop tygodniowy 3-9 kwietnia 2023 r. - STRZELEC

10 Horoskop tygodniowy 3-9 kwietnia 2023 r. - KOZIOROŻEC

11 Horoskop tygodniowy 3-9 kwietnia 2023 r. - WODNIK

12 Horoskop tygodniowy 3-9 kwietnia 2023 r. - RYBY

Horoskop tygodniowy 3-9 kwietnia 2023 r. - BARAN

W pracy nie będziesz przejmował się uwagami innych, dzięki czemu wszystko sprawnie będzie ci szło. Zajęte Barany powinny zachować ostrożność, bo swoimi uszczypliwościami mogą łatwo zdenerwować partnera. Wolne zaś powinny wyjść naprzeciw miłości, która czeka na nich tuż za rogiem. W weekend zadbaj o więcej spacerów na świeżym powietrzu.

Horoskop tygodniowy 3-9 kwietnia 2023 r. - BYK

Kwietniowa aura zachęci cię do rozwoju i naprawy tego, co nie działa, jak powinno. W pracy będziesz nieco nerwowy, bo masz trochę zaległości. Zajęte Byki będą starały się rozmawiać z partnerem, o tym jak poprawić ich relacje i znaleźć wspólne kompromisy. Wolne zaś, korzystając ze statusu singla, powinny spędzać czas, tak jak lubią. W weekend nie przesadzaj z domowymi pracami.

Horoskop tygodniowy 3-9 kwietnia 2023 r. - BLIŹNIĘTA

Aura tego tygodnia sprzyjać będzie pozytywnym wydarzeniom. W pracy szybko uporasz się z tym, co sprawia ci największe trudności. Zajęte Bliźnięta powinny bardziej doceniać zaangażowanie partnera w sprawy domowe. Wolne zaś będą robić pozytywne wrażenie na płci przeciwnej. W weekend pochłoną cię obowiązki, bo dużo będziesz mieć na głowie.

Horoskop tygodniowy 3-9 kwietnia 2023 r. - RAK

W tym tygodniu dobrze będzie ci się wiodło. W pracy otrzymasz zaskakującą propozycję, która poprawi twój byt. Zajęte Raki będą nieco smutne, bo ich serce wspominać będzie dawne uczucia i trudno im będzie pozbyć się wrażenia, że mają one jeszcze szanse kiedyś się ożywić. Wolne zaś zupełnie przypadkiem na swojej drodze spotkają kogoś, kto zacznie rozumieć ich wrażliwą naturę.

Horoskop tygodniowy 3-9 kwietnia 2023 r. - LEW

Kwietniowa aura przyniesie spokojniejszy czas. W pracy mimo rozpoczętych nowych projektów, nie będziesz mieć ochoty na dyskusje, które będą miały na celu zmianę kierunku działania. Zajęte Lwy skupią się na własnych potrzebach i przemyśleniach, a po dłuższych rozważaniach przeproszą partnera za swoje błędy. Wolne zaś będą starały się za wszelką cenę odzyskać kogoś z przeszłości.

Horoskop tygodniowy 3-9 kwietnia 2023 r. - PANNA

Już od samego poniedziałku rzucisz się w wir pracy. Szybko jednak przekonasz się, że nie dasz rady wszystkiego robić sam. Zajęte Panny powinny postarać się być bardziej wyrozumiałe wobec wad partnera i drobnych błędów popełnianych przez niego. Wolne zaś nowe znajomości będą rozwijać powoli, za to bardzo skutecznie. W weekend dzięki rozmowom z przyjaciółmi, znajdziesz rozwiązanie dla męczących cię problemów.

Horoskop tygodniowy 3-9 kwietnia 2023 r. - WAGA

Kwietniowa aura przeniesie roztargnienie. W pracy trudno ci będzie dostosować się do zmieniających warunków, które przyniosą chaos i nieporozumienia. Zajęte Wagi będą starały się być pomocne w obowiązkach domowych, a wieczorami zajmą się tworzeniem romantycznego nastroju. Wolne zaś nikogo ciekawego nie spotkają na swojej drodze. Weekend może być dla nich niezwykle trudny emocjonalnie, bo ich serce wspominać będzie dawną miłość i chęć odzyskania jej.

Horoskop tygodniowy 3-9 kwietnia 2023 r. - SKORPION

W tym tygodniu zatroszczysz się o swój dom. Chętnie kupisz coś, co go upiększy na zbliżające się święta i na tym skupisz całą swoją uwagę. W pracy wykonasz tylko to, co do ciebie należy i nie dasz się wykorzystywać tym którym nie chce się pracować. Zajęte Skorpiony zabiorą się za naprawianie osłabionej relacji. Wolne zaś będą zazdrosne o kogoś z przeszłości, kto już nie jest z nimi. W weekend śmiało idź na dłuższą przechadzkę.

Horoskop tygodniowy 3-9 kwietnia 2023 r. - STRZELEC

Aura tego tygodnia zadba o twoje dobre relacje z innymi. W pracy wszelka współpraca ułoży się pomyślnie, a w trudnych sytuacjach skorzystaj z dyplomatycznych talentów. Zajęte Strzelce powinny trzymać nerwy na wodzy, bo łatwo będą irytować się na działania partnera. Wolne zaś będą miały problem, by docenić kogoś, kto dawno się o nich stara. W weekend pozwól sobie na więcej relaksu.

Horoskop tygodniowy 3-9 kwietnia 2023 r. - KOZIOROŻEC

W tym tygodniu energicznie zabierzesz się do roboty. W pracy z samego poniedziałku przygotujesz sobie plan działania na następne dni, żebyś nie musiał poświęcać więcej czasu niż jest to konieczne. Zajęte Koziorożce będą dla partnera miłe, ale wieczorami wspominać będą dawne uczucie. Wolne zaś rozczarują się płcią przeciwną, która nie będzie zwracać uwagi na ich potrzeby. W weekend lepiej nie testować nowych kosmetyków.

Horoskop tygodniowy 3-9 kwietnia 2023 r. - WODNIK

Aura tego tygodnia zachęci cię do poważnych przemyśleń. W pracy możesz mieć problemy z koncentracją, bo twoją uwagę przyciągać będą niezałatwione sprawy. Zajęte Wodniki będą głośno przypominać partnerowi o jego niestosownym podejściu w czasie rodzinnych spotkań. Wolne zaś będą wspominać te osoby, z którymi nie jest im już po drodze. W weekend zadbaj o swoją urodę.

Horoskop tygodniowy 3-9 kwietnia 2023 r. - RYBY

W tym tygodniu chętnie zajmiesz się sprawami rodziny. W pracy nie za bardzo będziesz miał ochotę na działania, które wychodzić ci będą bardzo słabo. Zajęte Ryby będą starały się omówić i wyjaśnić pewne niedomówienia, które negatywnie wpływają na ich partnerstwo. Wolne zaś mają szansę na obiecujące spotkanie, tylko nie twórz od razu całego scenariusza. Ciesz się chwilą!

