Co przyniesie sobota, 1 marca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku . Sprawdź swój horoskop tarotowy .

W relacjach osobistych możesz mieć do czynienia z osobą, która lubi pławić się w smutku, wszędzie znajduje wrogów, Nie daj się "zarazić" tą paranoją. Świat wcale nie jest aż tak nieprzyjazny. Wbrew teoriom cyników podstawą funkcjonowania społeczeństwa jest współpraca, a nie rywalizacja. W finansach wyciągnij rękę na zgodę, szukaj porozumienia.

W życiu osobistym możesz trafić teraz na osobę przedsiębiorczą, ruchliwą, sprawdzającą się i rozkwitającą w działaniu. Domatorstwo nie musi ograniczać, jeśli obmyślisz w jego ramach szereg projektów i celów do osiągnięcia. Niektórzy mogą niestety podświadomie dążyć do konfliktu, bo tylko wtedy czują, że żyją. W finansach możesz mieć udaną rozmowę z fachowcem.

W relacjach prywatnych widoczna jest uporządkowana struktura, którą ciężko by było naruszyć. Ta stałość ma dobre i złe strony. Jeśli stanowisz część układu, Twoje miejsce w nim praktycznie zagwarantowane. Jeżeli jednak zapragniesz naruszyć status quo, czeka Cię ciężka batalia. W finansach trudno sprzedać coś komuś, kto czuje, że ma wszystko. Stwórz potrzebę.

W relacjach osobistych możesz napotkać wiele "ciem", które lecą do Twojego wewnętrznego światła. Nie możesz jednak zaprosić do swojego świata każdego. Szczególnie ludzie słabi i zagubieni nie będą przygotowani na prawdę oraz intensywne emocje, które im pokażesz. Szukaj silnych. W finansach trzeba będzie długo do czegoś dążyć, ale wysiłek może się opłacić.