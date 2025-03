Co przyniesie wtorek, 18 marca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku . Sprawdź swój horoskop tarotowy .

W życiu prywatnym nie pozwól teraz marnować swojego czasu. Ktoś Cię zwodzi i uwodzi. Przyjemnie jest dać się ponieść namiętnością i nie pamiętać o jutrze. Ono jednak nadejdzie nieuchronnie i dobrze by mieć wówczas kogoś godnego zaufania. Czy możesz to powiedzieć o pewnej osobie? W finansach nie daj się wykorzystywać do pracy ponad siły i poza oficjalnymi godzinami.