Malwina to żeńskie imię, którego pochodzenie nie jest do końca znane. Prawdopodobnie powstało od imienia Malamhin, co oznacza kobietę strzegącą praw.

Malwina to imię, które nosi wiele znanych kobiet. Należą do nich:

Szczera, uczciwa, pozbawiona chęci do okazywania złośliwości. Malwina ceni sobie postępowanie zgodne z kodeksem moralnym. Nie lubi kłamstwa i obłudy, dlatego niekiedy trudno jej znaleźć towarzystwo, w którym będzie się dobrze czuła. Stawia nie tylko na własny wewnętrzny spokój. Za wszelką cenę stara się też bronić słabszych. Poglądy niekiedy przysłaniają jej zdrowy rozsądek, co kończy się nieobiektywną oceną sytuacji. Malwina jest stała w uczuciach, to dobra partnerka i matka. Jest numerologiczną jedynką. To indywidualistka i zdobywczyni. Wie, czego chce i nie boi się sięgać po to, choć dla innych jest w stanie poświęcić więcej niż dla własnego dobra. Zdarza się, że zbyt mocno skupia się na życiu tu i teraz, zapominając o przyszłości.