Wszechświat ma dla ciebie ważną wiadomość. To oznacza godzina 23:23

Karolina Woźniak

23:23 uchodzi za godzinę lustrzaną lub anielską. Spoglądasz na zegarek lub wyświetlacz telefonu i widzisz właśnie ją? W astrologii przyjmuje się, że Wszechświat ma dla ciebie ważną wiadomość. Nawet o tak późnej porze.

23:23 to godzina lustrzana. Co symbolizuje?
23:23 to godzina lustrzana. Co symbolizuje?

Spis treści:

  1. Czym są lustrzane godziny?
  2. Co oznacza 23:23? Symbolika lustrzanej godziny może cię zaskoczyć

Czym są lustrzane godziny?

Lustrzane godziny to godziny, w których liczby są takie same, np. 11:11, 22:22. W numerologii uważa się, że są one szczególną wiadomością od Wszechświata lub Anioła Stróża. Niektórzy przyznają, że widzą je zwłaszcza w trudnych momentach życia, gdy czeka ich podjęcie ważnej decyzji.

W numerologii mają one być podpowiedzią, co zrobić w danej sytuacji. Oczywiście można to traktować z przymrużeniem oka.

Każda z takich godzin niesie ze sobą konkretny przekaz. Taki ma również 23:23. Co symbolizuje ta lustrzana godzina? 

Co oznacza 23:23? Symbolika lustrzanej godziny może cię zaskoczyć

Zgodnie z numerologią, godzina 23:23 to znak, że powinieneś dążyć do realizacji swoich marzeń. Nawet wtedy, jeśli skupiasz się obecnie na czymś zupełnie innym.

Jeśli dość często trafiasz na wspomnianą godzinę, Wszechświat daje ci subtelny sygnał: miej odwagę zmienić coś w swoim życiu. Nawet podjęcie drobnych kroków w tym kierunku sprawi, że wróci motywacja i zapał. Warto czasami posłuchać tego, co w sercu gra i podążać za swoim wewnętrznym głosem. Realizuj zamierzone plany i nie poddawaj się. To pomoże ci znaleźć nowe pokłady kreatywności i rozwiązać problemy, z którymi aktualnie się mierzysz.

    Wiadomość od Wszechświata jest w tym przypadku skierowana do ludzi o wielkiej wyobraźni, którzy potrafią wychodzić poza utarte schematy. W ten sposób Wszechświat chce cię dyskretnie zmobilizować do dalszych działań i zmotywować do wykorzystywania swojego potencjału. 

    Godzina 23:23 niesie ze sobą również przesłanie dotyczące relacji i życia uczuciowego. Sugeruje, byś bardziej dbał o relacje z ludźmi wokół siebie i stał się bardziej otwarty. Nie każdy chce ci zaszkodzić, tylko po prostu się o ciebie martwi. Dlatego czas najwyższy znaleźć złoty środek i mieć również czas na relacje z innymi.

    Rada? Zacznij spędzać więcej czasu z bliskimi osobami, bądź dla nich oparciem w trudnych chwilach tak samo, jak oni są nim dla ciebie.

