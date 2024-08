Koziorożec to mistrz młodej energii

Koziorożec to największy konserwatysta wśród wszystkich znaków zodiaku. Jest zdyscyplinowany, odpowiedzialny konsekwentny i praktyczny, ale bywa także chorobliwie ambitny i wymagający i niestety przywiązuje zbytnią wagę do opinii innych. To sprawia, że mocno przejmuje się także swoim wyglądem, sprawiając wrażenie próżnego i skupionego na fizyczności.

Koziorożce mają sporo szczęścia - w młodości w ogóle nie wyglądają na swój wiek i nawet gdy dobiegają trzydziestki, proszone są w sklepie o wyciągnięcie dowodu. Mimo to są bardzo zapobiegawcze i zawczasu starają się spowolnić proces starzenia. Zdrowo się odżywiają, regularnie trenują i nie unikają wizyt w salonach kosmetycznych. Z wiekiem stają się również bardziej pewne siebie, a otoczenie postrzega je jako osoby wiecznie młode! Sekret ich pięknego, młodego wyglądu leży również w towarzystwie, w którym się obracają. Zazwyczaj wybierają znajomych młodszych od siebie, bo jak mówią, to jest energia, które ich nakręca, a nie ciągnie w dół.

123RF/PICSEL

Byk wie, jak przedłużyć życie

Zodiakalne Byki przez życie prowadzi pozytywna energia. Przyciągają do siebie dobro, dzielą się nim z innymi i to dobro znów do nich wraca. Jak nikt potrafią przystopować rozpędzoną kulę emocji, szybko i konkretnie rozwiązać największy problem. Spokój, opanowanie, pozytywne nastawienie, to głównie sprawia, że gdy zobaczysz Byka, powiesz: im starszy, tym młodziej wygląda.

Nie zapomnijmy jeszcze o uśmiechu, który nie znika z ich twarzy. Byki to świetni słuchacze, ale i kompani do ekstremalnych przygód. Nigdy nie zatrzymają się na tym, że ich data urodzenia może już być granicą. Co to, to nie. Chcą żyć, tak jak czuje, bawić się, na ile starczy im sił. I mają swoje sposoby na to, aby przedłużyć życie. Nigdy nie wyjdą bez całusa na pożegnanie...

Bliźnięta - tajemnica ukryta w prawdzie

Bliźnięta potrafią zaskoczyć każdego. Nikt nie ma tyle energii, co one. W jeden sekundzie milion pomysłów, propozycji. Nad zmianami w ich mieszkaniu, czy szafie mało kto nadąża. Wiecznie szukają czegoś nowego. Nie lubią stać w miejscu, to nie przynosi w ich życiu nic dobrego.

123RF/PICSEL

Bliźnięta to również znak zodiaku, który przy tych wszystkich atrakcjach, mogłoby się wydawać, że zapomina o innych, a tak nie jest. Zawsze myśli o swoich najbliższych. Znajomych dobiera ostrożnie i nie traci czasu dla tych, którzy mają złą energię. Ma ten dar, że potrafi wyczuć z kim popłynie dalej, a komu już na starcie podziękuje. Gdzie może przebywać, a skąd powinien natychmiast wyjść. Dzięki temu unika stresu, rozczarowań i negatywnych emocji. Bliźnięta nie kryją się z tym, co myślą. I to, że nie duszą w sobie czegoś, czasem krzykną, nie kłamią, daje im ogromną swobodę i przewagę nad pozostałymi znakami. Ich energia, prawda, naturalność sprawiają, że możesz mieć problem z uwierzeniem, że faktycznie są np. po 50.

Znaki Zodiaku. Poznaj ich wady i zalety Interia.tv