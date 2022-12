Retrogradacja Merkurego to okres, kiedy rzeczy niekoniecznie idą po naszej myśli. Mimo to nie nastawiajmy się negatywnie. Podejdźmy do tego czasu z dozą cierpliwości dla siebie i dla innych.

Kiedy koniec retrogradacji Merkurego 2022?

Ostatnią retrogradację Merkurego mogliśmy odczuć wczesną jesienią tego roku. Zjawisko rozpoczęło się 9 września i trwało do 2 października. Merkury był wtedy w Wadze. Ten powietrzny znak zodiaku dąży zwykle od równowagi i zgody. Dlatego poprzednia retrogradacja mogła być dla nas wyjątkowo łagodna, a jej skutkiem była naprawa relacji lub ich zacieśnienie.

Reklama

Ostatnia retrogradacja w tym roku zaczyna się 29 grudnia i będzie trwała do 18 stycznia 2023. Merkury już od 6 grudnia jest w znaku Koziorożca. To oznacza, że obecna retrogradacja najmocniej może wpłynąć na sprawy urzędowe. Zmusi nas także do spojrzenia na wszelkie zobowiązania i umowy, które zawarliśmy. Koziorożec to znak ziemi. Osoby spod niego są zwykle rozsądne, stąpają twardo po ziemi, czasami mogą uparte, surowe i materialistyczne. Nadchodzący okres może nam pomóc w sferach, z którymi na co dzień sobie średnio radzimy.

Cień retrogradacji Merkurego

Okazuje się jednak, że nie tylko podczas trwania cyklu będziemy mogli zaobserwować jej efekty. Astrolodzy wyróżniają zjawisko, które nazywają cieniem retrogradacji Merkurego. To moment, kiedy planeta zwalnia, wchodzi w zakręt, po którym zaczyna poruszać się wstecz. Cień występuje także wtedy, kiedy Merkury wraca do punktu, w którym zaczął podróż. To oznacza, że możemy odczuwać skutki retrogradacji tydzień przed i tydzień po właściwym zjawisku. Może to być uporczywe szczególnie dla osób, które są wrażliwe na ruchy ciał niebieskich.

Sprawdź także: Aida wskazała kluczowy dzień 2023 roku i zwraca się do Polaków. Oto co nas czeka

Retrogradacja Merkurego - gdy Merkury ma na nas silny wpływ

Zdjęcie Retrogradacja Merkurego niepokoi niektórych astrologów / 123RF/PICSEL

Retrogradacja Merkurego to około trzytygodniowy okres, kiedy planeta pozornie wykonuje ruch wsteczny. Astrolodzy odkryli, że podczas tego procesu, Merkury ma silny wpływ nie tylko na nas, ale także na otaczającą nas rzeczywistość. Rzeczy mają wtedy tendencję działać opornie, często coś gubimy i odnajdujemy, popełniamy błędy, ale mamy także większą szansę, żeby je naprawić.

Retrogradacja stała się bardzo modnym zjawiskiem w mediach i kulturze. W ostatnim roku często mogliśmy słyszeć, że nasze złe samopoczucie jest spowodowane Merkurym. Jest to jednak mit, który powinniśmy zostawić za nami.

Retrogradacja Merkurego może być trudnym okresem, jest jednak okazją na poprawę błędów i nowe spojrzenie na relacje w swoim życiu. Nie ma potrzeby powstrzymywać się od wszelkich aktywności czy decyzji. Warto za to spojrzeć na nie pod innym kątem. Zaleca się ostrożność, ponieważ ten okres może nas wprawić w niezdecydowanie lub konsternacje. Nie wymaga to jednak ograniczania swoich działań.

Sprawdź: Aida wskazała kluczowy dzień 2023 roku i zwraca się do Polaków. Oto co nas czeka

Co się dzieje podczas retrogradacji?

Retrogradacja oznacza pozorny ruch wsteczny. W przypadku Merkurego jest to spowodowane jego niezwykle krótką orbitą. Czas, w jakim Merkury okrąża Słońce wynosi 88 dni. Przez krótszy czas obiegu, mamy do czynienia z iluzją. Obserwując Merkurego z orbity, która znajduje się dalej od Słońca, mamy wrażenie, że planeta porusza się w przeciwnym kierunku do naszego. Podczas tego zjawiska, astrolodzy zauważyli powtarzające się schematy działania rzeczy w naszym otoczeniu.

Zobacz także: Horoskop na święta dla wszystkich znaków zodiaku. To nie będzie łatwy czas dla Panny

Retrogradacja Merkurego - czego lepiej nie robić?

Nie warto kierować się retrogradacją, jeśli szukamy wymówek, żeby czegoś nie robić. Nie pozwólmy, aby to zjawisko wzmocniło nasze ograniczenia. Lepiej jest podejść w tym okresie do życia z pewną dozą niepewności. Jeśli będziesz składać dokumenty lub podpisywać umowy, przeczytaj je dwa razy przed oddaniem. To dobry okres na egzaminy poprawkowe. Poświęć czas na naprawę starych rzeczy i zainwestuj w usprawnienia w swoim życiu.

Retrogradacja może być świetną okazją, aby wrócić do problemów, których nie udało się kiedyś rozwiązać. To również szansa na znalezienie zgubionych rzeczy i realizację dawnych planów, których nigdy nie udało ci się wcielić w życie.

Zdjęcie Retrogradacja Merkurego w grudniu 2022 / 123RF/PICSEL

Retrogradacja Merkurego - wpływ

Merkury reguluje w naszym życiu sposób, w jaki się komunikujemy oraz to, jak się uczymy. To planeta, która definiuje nasz rodzaj inteligencji. To, w jakiej fazie jest, będzie określało trudność, z jaką się wysławiamy, piszemy i przyswajamy wiedzę. Merkury ma również wpływ w naszym życiu na skłonność do podróży oraz relacje międzyludzkie. Jego retrogradacja będzie najmocniej wpływać właśnie na te aspekty naszego życia.

Skutki retrogradacji najmocniej odczują Bliźnięta i Panny. Jest to spowodowane tym, że Merkury jest planetą, która najmocniej na nie wpływa spośród całego układu. Wrażliwe mogą być w tym okresie także osoby, które mają kluczowe obiekty w horoskopie urodzeniowym w Koziorożcu. Nie tylko znak zodiaku Słońca może definiować to, na co jesteśmy wrażliwi.

Retrogradacja Merkurego - objawy

Jako że retrogradacja to pozorny ruch wsteczny, można się spodziewać, że wszelkie obszary regulowane przez tę planetę będą działać na opak. Można będzie zauważyć problemy z komunikacją, nie tylko werbalną, ale także w wiadomościach i e-mailach. Rzeczy będą nie tylko działać na odwrót, ale stare, niedokończone sprawy będą miały tendencję wracać. Dlatego przygotujmy się na stawianie czoła dawnym problemom, związkom i przyjaźniom.

Zobacz także: Na Ziemię zostanie dostarczona tajemnicza przesyłka