Aida wskazała kluczowy dzień 2023 roku i zwraca się do Polaków. Oto co nas czeka

Aida Kosojan-Przybysz urodziła się w Gruzji, ale od lata mieszka w Polsce. Dar jasnowidzenia odziedziczyła po babci, a swoimi wizjami chętnie dzieli się ze światem. Robi to głównie za pomocą mediów społecznościowych, gdzie zgromadziła pokaźne grono odbiorców.

Aida Kosojan-Przybysz chętnie skupia się na przekazywaniu wskazówek dotyczących życia oraz przyszłości. Jest doceniana za wizje, które mają odzwierciedlenie w rzeczywistości. Mowa tu, chociażby o przesłaniu dotyczącym pandemii.

Co przyniesie Rok Wodnego Królika?

Aida Kosojan-Przybysz na swoim instagramowym profilu poprowadziła transmisję live z konsultantką feng shui Koriną Hortyńską. Podczas rozmowy padły pytania dotyczące nie tylko nadchodzącego nowego roku, ale także tego, jak się do niego przygotować. Nawiązano m.in. do Roku Wodnego Królika, który pojawia się w chińskim horoskopie.

Wizjonerka podkreśliła, że w wielu kulturach stary rok powinno się pożegnać i oczyścić przestrzeń wokół siebie. Zdaniem specjalistki feng shui każdy z nich ma jakąś energię, którą każdy z nas nasiąka. W związku z tym w pewnym momencie należy to wszystko z siebie zrzucić, by zrobić miejsce na nową energię. "To trzeba zrobić, zanim rozpocznie się rok, dlatego styczeń jest tak ważny. To jest moment, kiedy my usuwamy to stare, aktywujemy odpowiednie sektory, odpowiedniego dnia, o odpowiedniej godzinie itd. W ten sposób przygotowujemy naszą przestrzeń na przyjęcie nowej energii, która zawita w naszych domach 4 lutego 2023 roku, bo wtedy rozpoczyna się Rok Wodnego Królika" - podkreśliła rozmówczyni wizjonerki.

Aida Kosojan-Przybysz z kolei dodała, że ma zaufanie do chińskiego horoskopu. Zaznaczyła, że królik kojarzy się jej z płodnością oraz energią obfitości, co potwierdziła konsultantka feng shui. Korina Hortyńska zaznaczyła, że ten rok może się z tym kojarzyć, bo towarzyszy mu energia niosąca niektórym znakom romans, możliwość poznania drugiej połówki oraz wejście w związek.

Zdaniem wizjonerki rok 2023 to rok klucza, który będzie otwierał i zamykał wiele spraw. Konsultantka stwierdziła, że wszystko przez to, że rok 2023 jest ostatnim rokiem okresu ósmego feng shui. Wyjaśniła, że każdy z nich liczy 20 lat i ma inną energię.

"Ten rok królika jest tranzytowym rokiem, przejściem i zamknięciem całych 20 lat i wejścia w nowy okres" - dodała Korina Hortyńska. Poza tym podkreśliła, by w nadchodzącym roku nie mówić negatywnych rzeczy, stawiać tylko na te pozytywne i doceniać siebie. Jej zdaniem tymi sposobami można odmienić swoje życie.

Aida Kosojan-Przybysz dodała, że według jej wizji nadchodzący rok będzie rokiem ciepła, a wszystko przez to, że króliki rwą swój puch, by ogrzać swoje potomstwo. Jej zdaniem to czas, kiedy będziemy dawać coś od siebie.

