Do kobiety o imieniu Kasandra można zwracać się, używając popularnych zdrobnień. Wśród nich najczęściej stosowane to:

Kasandra wiele czerpie z własnych niepowodzeń. Każdą porażkę przekuwa w naukę na przyszłość. Nie zniechęca się, a jedynie motywuje do poprawy. Jest cierpliwa i potrafi intensywnie pracować nad tym, co chce osiągnąć. Zawsze widzi wyjście z sytuacji, w konfliktach przyjmuje rolę dyplomatki i sukcesywnie dąży do porozumienia. Akceptuje otoczenie takim, jakie jest. Nie próbuje nikogo zmieniać na siłę. Kasandra to numerologiczna szóstka. Świetnie odnajduje się w każdym otoczeniu. Jest urodzoną negocjatorką, dobrze radzi sobie w pracy w grupie, gdzie często przejmuje rolę liderki, z uwagi na swój spokojny charakter. Kasandra jest bardzo oddana rodzinie i bliskim przyjaciołom. Optymizm nie opuszcza jej niemal nigdy.