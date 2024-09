W PRL było hitem, dziś już nie tak chętnie nadawane dziewczynkom. Szkoda

W jaki sposób zwracać się do Iwony? Jakie zdrobnienia są najczęściej używane w stosunku do Iwony? Oto najpopularniejsze:

Kobieta o imieniu Iwona ma bardzo wrażliwą duszę, choć często nie umie wprost wyrazić uczuć. Czuje mocny związek z rodziną i przyjaciółmi, którzy stanowią filar jej życia. Nie zwraca uwagi na dobra materialne i nie przywiązuje się do nich. Iwona to numerologiczna ósemka. Co to oznacza? To kobieta mądra, odpowiedzialna i ambitna. Jest niezwykle pracowita i daje z siebie 100% niezależnie od tego, jakiego zadania się podejmie.