Trygon Słońca z Plutonem. Wyjątkowo szczęśliwe zjawisko

Ledwo zakończyła się retrogradacja Merkurego, który swą wędrówkę wspak ukończył 15 września 2023 roku, uwalniając zdaniem astrologów nas ze swego niekorzystnego działania, to na niebie ma miejsce kolejne ważne, astrologiczne zjawisko.





Najgorszy czas na ogrodowe prace. Przytniesz rośliny? Za rok nie zakwitną

Horoskop na poniedziałek: kłótnie, zmiany, zamieszanie. Sprawdź, co wydarzy się 18 września 2023 r.

Niepoprawny romantyk czy sprawny manipulator? Sprawdź co mówi o tobie godzina urodzenia

Koniec retrogradacji Merkurego i nowy rok astrologiczny. Nie przegap tej daty Mowa o trygonie Słońca z Plutonem. To zjawisko potrwa od 19 września do 23 września, ale swój punkt kulminacyjny osiągnie 21 września o godzinie 7:20.

Czym właściwie jest trygon? W astrologii trygony odpowiadają czterem żywiołom natury. To właśnie dzięki nim wiemy, do którego z nich należy nasz znak zodiaku i z jakimi znakami tworzymy jeden żywioł. Trygon tworzy harmonijny i zgrany ze sobą układ.

I tak obecny trygon Słońca z Plutonem będzie oddziaływał na konkretne znaki zodiaku, które mogą liczyć na przypływ szczęścia w okresie od 19 do 23 września 2023 roku.

Reklama

Sprawdź też: Niebieski kamień z Karaibów. Otwiera trzecie oko, przyciąga drugą połówkę

Zdjęcie Trygon Słońca i Plutona to ważne zjawisko astrologiczne / MARIANA SUAREZ / AFP

Obecna sytuacja wpłynie na to, co materiale, przyziemne zdaniem astrologów. To dla niektórych doskonały czas na polepszenie sytuacji materialnej, budowaniu pozycji w pracy, a także na dokonywanie inwestycji.

Wodnik w centrum wszechświata. Fortuna będzie mu sprzyjać

Jednym z wybrańców tego układu planet jest Wodnik. Ten znak zodiaku w najbliższych dniach może liczyć na podziw. Przez innych będzie postrzegany jako wielki wygrany i niektórzy będą zapatrzeni w Wodnika jak w obraz. Będą chcieli być w jego skórze.

Zdjęcie Wodnik może liczyć na wyjątkowe szczęście / 123RF/PICSEL

W dniach szczęśliwego trygonu Wodniki mogą liczyć na błyskotliwe pomysły, które przyniosą im sławę i bogactwo.

Jeżeli w najbliższych dniach Wodniki będą musiały z kimś rywalizować, ich zwycięstwo jest niemal pewne. Wodniki odczują pełnię szczęścia podczas tego trygonu, a wszystko dlatego, że 23 marca 2023 roku Pluton wszedł w w znak Wodnika i zostanie tam bardzo długo, bo aż 20 lat.

Przeczytaj też: Retrogradacje planet 2023: Oto najmniej sprzyjające daty

Panny i Koziorożce mogą liczyć na zawodowy sukces

Zdjęcie na Panny będzie czekało sporo pracy, ale wysiłek opłaci się szybciej, niż myślą / 123RF/PICSEL

Pluton okaże się także łaskawy dla Panien i Koziorożców na polu zawodowym. Jeżeli osoby spod tych znaków zodiaku liczą na awans lub podwyżkę, w najbliższych dniach mogą otrzymać radosne wieści od szefa.

To nie będzie jednak manna z nieba. Panny i Koziorożce czeka wyzwanie, praca, ale trud ten z pewnością im się opłaci zdaniem astrologów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kliszewska w "Tok Szoł": Wróżka powiedziała, żebym malowała Superstacja

Zobacz również: Niepoprawny romantyk czy sprawny manipulator? Sprawdź co mówi o tobie godzina urodzenia