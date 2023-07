Nów księżyca w Raku to początek karmicznego cyklu. Lepiej się przygotuj

Oprac.: Karolina Iwaniuk Astrologia

Już 17 lipca 2023 roku na niebie dojdzie do niezwykłego zjawiska. Co prawda nów księżyca obserwujemy niezmiennie od wieków co miesiąc, ale ten nów księżyca w Raku przyniesie nam wiele magii. To wtedy rozpocznie się trwający osiemnaście miesięcy karmiczny cykl. Jak mądrze go wykorzystać?

Zdjęcie Nów księżyca w Raku to początek nowej drogi / 123RF/PICSEL