Należy zacząć od tego, że Wodnik to przede wszystkim znak zodiaku, który symbolizuje niezależność, oryginalność i wyzwolenie z utartych schematów. Podczas tego nowiu możesz odczuwać silną potrzebę uwolnienia się od ograniczeń - czy to w pracy, relacjach, czy w sposobie myślenia. To idealny czas, by zastanowić się, co nas blokuje, i zacząć działać w kierunku większej swobody.